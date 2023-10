Red Bull Rookies Cup: Sieben Termine im nächsten Jahr

Die schnellsten Teenager der Welt sind auch 2024 wieder im Rahmen des Red Bull MotoGP Rookies Cup unterwegs. An sieben Rennwochenenden werden die Nachwuchspiloten ihr Talent unter Beweis stellen können.

Auch im nächsten Jahr dürfen sich 26 Zweirad-Talente im Rahmen des Red Bull MotoGP Rookies Cup für eine WM-Karriere empfehlen. Der Kalender für 2024 umfasst einen zweitägigen Test im April in Jerez. Auf der spanischen Strecke, auf der 2007 das erste Rookies-Cup-Rennen ausgetragen wurde, findet auch wenige Wochen später der WM-Auftakt statt.

Im Debütrennen der Nachwuchsserie wurde ein gewisser Johann Zarco Dritter, der diesjährige Sieger des MotoGP-Rennens auf Phillip Island krönte sich in jenem Jahr zum Rookies-Cup-Meister. Er war auch der erste Rookie, der einen WM-Lauf für sich entschied, 2011 setzte er sich in Japan in der 125-ccm-Klasse gegen die Konkurrenz durch.

Nach dem Saisonauftakt 2024 treffen sich die Rookies in Le Mans wieder. Auf dem Bugatti-Rundkurs durfte sich in diesem Jahr Rookies-Cup-Gesamtsieger Angel Piqueras über zwei Siege freuen, die er auf dem Weg zu einem neuen Rekord von neun Triumphen in dieser Saison gefeiert hat.

Danach steht für die Rookies im nächsten Jahr die Meisterschaftsrunde in Mugello auf dem Programm, bevor es zum vierten Rennwochenende nach Assen geht. Nach dem Rennwochenende auf dem Traditionskurs geht es nach Spielberg zum Red Bull Ring, auf dem Pedro Acosta in der Covid-Saison 2020 alle vier Rennen, die dort an zwei Wochenenden stattfanden, für sich entschied. Der Spanier entschied im darauffolgenden Jahr die Moto3-WM für sich und führt in diesem Jahr die Moto2-WM an.

Für das zweitletzte Rennwochenende der Saison 2024 geht es zurück nach Spanien, genauer gesagt nach Aragón. Dort triumphierte Jorge Martin in der Saison 2014, nachdem er sich bereits zum Rookies-Cup-Meister gekrönt hatte. In diesem Jahr kämpft er in der MotoGP-Klasse um die WM-Krone.

Das Finale findet in Misano statt, dort setzte Danny Kent 2010 in einem Rennen durch. Der Brite verlor damals den Titel mit einem Punkt Rückstand an Jake Gagne. Einen Meilenstein setzte Kent 2015 in der Moto3, als er sich als erster Rookie zum Meister der WM-Einsteigerklasse krönte.

Provisorischer Kalender Red Bull Rookies Cup 2024

11.04.-12.04. Jerez, Spanien (Test)

27.04.-28.04. Jerez, Spanien

11.05.-12.05. Le Mans, Frankreich

01.06.-02.06. Mugello, Italien

29.06.-30.06. Assen, Niederlande

17.08.-18.08. Spielberg, Österreich

31.08.-01.09. Aragón, Spanien

07.09.-08.09. Misano, Italien