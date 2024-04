Red Bull Rookies, Rennen 2: Alvaro Carpe gewinnt

Auf den bereits gut gefüllten Rängen in Jerez erlebten die spanischen Fans beim zweiten Rennen der Rookies einen Heimsieg durch Alvaro Carpe. Der Schweizer Lennox Phommara holte einen Meisterschaftspunkt.

Zeit für ausgiebige Feiern nach dem Saisonauftakt am späten Nachmittag auf der MotoGP-Strecke in Jerez de la Frontera blieb den erfolgreichen Piloten des Red Bull Rookies Cup nicht. Die 26 jungen Starter der erfolgreichen Nachwuchsserien eröffneten den Rennsonntag bereits um 8.45 Uhr.

Von der Pole-Position startete erneut Maximo Quiles bei herrlichen Bedingungen in den Lauf über 14 Runden. Der Spanier durfte sich beim ersten Rennen des Jahres als Dritter gleich über ein Podium freuen. Die erste Reihe wurde komplettiert von Brian Uriate, ebenfalls aus Spanien, und dem Malaysier Hakim Danish.

Während es am Samstag gleich zu Beginn mehrfach gewaltig gestaubt hatte, verlief die Anfangsphase in der andalusischen Morgensonne deutlich geordneter. Marco Morelli aus Argentinien, Sieger des ersten Laufes, setzte sich zunächst an die Spitze. Kurze Zeit später holte sich Quiles Platz eins.

Die drei deutschsprachigen Youngster Lennox Phommara, Rocco Sessler, und Leo Rammerstorfer lagen bereits nach den ersten vier Umläufen auf den Rängen 15, 16 und 20.

Trotz mehrerer Ausreißversuche formierte sich erneut eine achtköpfige Spitzengruppe, in der Morelli und Quiles abwechselnd Führungsarbeit leisteten.

In der entscheidenden Schlussphase gelang es dem Auftaktsieger Morelli das Tempo an der Spitze anzuziehen. Dem Argentinier schaffte es sich um eine gute halbe Sekunde von seinen Verfolgern abzusetzen. Durch einen Fahrfehler in der drittletzten Runden löste sich der Vorsprung dann wieder in null auf und Morelli wurde von einer Gruppe aus fünf Rookies verschlungen.

Typisch für ein Rookies-Cup-Rennen gab es ein enges Finale. Zunächst sah es nach einem Sieg von Brian Uriate aus, der sich in der letzten Runde eingangs der Dani Pedrosa Kurve hart aber fair in Führung gebremst hatte. Doch in der letzten Kurve wurden die ersten fünf nochmals durchgemischt. In einem Fotofinish ging der Sieg letztlich mit 0,006 sec Vorsprung an Alvaro Carpe. Der Spanier gewann vor Hakim Danish und Uriate. Auftaktsieger Morelli musste sich mit Position sechs zufriedengeben.

Das Dreiländer-Trio aus Deutschland, Österreich und der Schweiz fuhr lange in Formation. Leglich Rocco Sessler büsste in der letzten Runde dann noch Plätze ein und wurde 20. Schweizer Phommara schnappte sich als 15. den letzten Zähler vor dem Österreicher Rammerstorfer.

Anders als am Rennsamstag sahen nun lediglich drei Fahrer keine Zielflagge. Doppeltes Pech hatten dabei allerdings der Spanier Joel Pons und der Ungar Kevin Farkas, die bereits im ersten Rennen in Unfälle verwickelt waren.

Ergebnis Red Bull Rookies, Jerez, Rennen 2

1 Alvaro Carpe (ESP)

2. Hakim Danish (MAL)

3. Brian Uriarte (ESP)

4. Màximo Quiles (ESP)

5. Rico Salmela (FIN)

6. Marco Morelli (ARG)

7. Valentin Perrone (ARG)

8. Ruché Moodley (RSA)

9. Kristian Daniel Jr. (USA)

10. Giulio Pugliese (ITA)

11. Veda Pratama (INA)

12. Leonardo Zanni (ITA)

13. Guillem Planques (FRA)

14. Carter Thompson (AUS)

15. Lennox Phommara (SUI)

16. Leo Rammerstorfer (AUT)

17. Dodo Boggio (ITA)

18. Jakkreephat Phuettisan (THA)

19. Sullivan Mounsey (ENG)

20. Rocco Sessler (GER)

21. Evan Belford (ENG)



Out

Kgopotso Mononyane (RSA)

Joel Pons (ESP)

Kevin Farkas (HUN)