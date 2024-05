Red Bull Rookies: Marc Marquéz feiert in Le Mans mit

Im ersten Rennen wird der Sieger Màximo Quiles nach seinem Sieg von der MotoGP-Prominenz beglückwünscht. Punkte für Österreicher Leo Rammerstorfer. Am Sonntag kommt die zweite Le Mans-Chance.

Sollte es den KTM-Piloten an Inspiration gemangelt haben, als sie in Le Mans beim dritten und vierten Lauf des diesjährigen Red Bull MotoGP Rookies Cups antraten, brauchten sie nur auf die Führenden der aktuellen Weltmeisterschaft zu schauen. Denn Ex-Rookies führen alle Titelkämpfe an: Jorgen Martin in der MotoGP, zehn Jahre nach seinem Karriere-Start im Cup, Joe Roberts in der Moto2 und Daniel Holgado, der vor drei Jahren noch Teil der Nachwuchsschule war führt die Moto3-WM-Wertung an.

Am ersten Wochenende in Jerez standen sechs verschiedene Fahrer auf dem Podium. Titelfavorit Álvaro Carpe führte vor den Le Mans-Rennen die Punktewertung dank der Plätze 4 und 1 an. Bei den Qualifyings in Le Mans war es der Finne Rico Salmela, der die meiste Zeit an der Spitze der Zeitenliste verbrachte, aber Màximo Quiles stahl ihm die Show um 0,028 Sekunden und holte die Pole für Spanien.

Während er Spanier für eine Runde La Mans 1.44,230 min brauchte und sich damit die Pole-Position sicherte, landete der Österreicher Leo Rammerstorfer mit seiner Zeit von 1.46,036 min auf Rang 18. Der Detusche Rocco Sessler nahm das Le Mans-Rennen nach seiner Zeit von 1.46,325 min von Platz 20 aus in Angriff. Mit seiner Zeit von 1.46,635 min landete der Schweizer Lenoxx Phommara auf Platz 22 der Startaufstellung.

Am späten Samstagnachmittag ging es für die KTM-Teenager zum ersten Rennen auf die Piste. Pole-Setter Màximo Quiles gewann nach einem heißen Kampf vor Rico Salmela und Àlvaro Carpe. Als Überraschungsgast und einer der ersten Gratulanten wurde er von MotoGP-Pilot und spanischem Landsmann Marc Marquez im Parc Fermé in Empfang genommen. Dieser gratulierte ihm zu einem gekonnt ausgeführter Überholvorgang in der letzten Runde und mti em er Rico Salmela den Sieg nach 15 spannenden Runden noch streitig machte.

«Es war ein großartiges Rennen, wir konnten sehen, dass uns eine große Menge zuschaut, und das hat mich auch glücklich gemacht», beschreibt Sieger Quiles seine Gefühle. «Ich habe von Anfang an versucht zu pushen, um eine Lücke zu öffnen, und es gelang mir, die Gruppe ein wenig zu auseinander zu ziehen, aber dann überholte mich ein Typ und bremste uns ein wenig, und die Gruppe schloss wieder auf. Dann versuchte Rico wieder zu pushen, ich blieb hinter ihm, weil er einen guten Rhythmus hatte und schnell war. In der letzten Runde bereitete ich mich darauf vor, ihn in Kurve 8 zu überholen, was mir auch gelang und gut funktionierte. Im letzten Sektor habe ich dann einfach hart gepusht, um sicher zu gehen, dass mich niemand überholen kann. Dann bin ich als Erster über die Linie gefahren und das war ein tolles Gefühl, ich freue mich auf schon aufs zweite Rennen.»

Erfolgreich verlief das Rennen auch für den Österreicher Leo Rammerstorfer, der auf Platz 12 landete. Der Deutsche Rocco Sessler kam auf Platz 16 im Ziel an, knapp dahinter auf Platz 17 erreichte der Schweizer Lenoxx Lehmann das Ziel.

Ergebnis Red Bull Rookies, Le Mans, Rennen 1

1. Màximo Quiles (ESP)

2. Rico Salmela (FIN)

3. Alvaro Carpe (ESP)

4. Valentin Perrone (ARG)

5. Brian Uriarte (ESP)

6. Hakim Danish (MAL)

7. Ruché Moodley (RSA)

8. Giulio Pugliese (ITA)

9. Leonardo Zanni (ITA)

10. Veda Pratama (INA)

11. Kristian Daniel Jr. (USA)

12. Leo Rammerstorfer (AUT)

13. Carter Thompson (AUS)

14. Dodo Boggio (ITA)

15. Kevin Farkas (HUN)

16. Rocco Sessler (GER)

17. Lennox Phommara (SUI)

18. Guillem Planques (FRA)

19. Joel Pons (ESP)

20. Kgopotso Mononyane (RSA)

21. Sullivan Mounsey (ENG)



Out



Milan Pawelec (POL)

Evan Belford (ENG)

Jakkreephat Phuettisan (THA)

Marc Morelli (ARG)