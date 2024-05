Rennen 2 in Le Mans: Doppelsieg für Spanien

Auch der zweite Lauf des Red Bull Rookies Cup in Le Mans im Rahmen der MotoGP-WM war ein spannendes Match mit zwei Spaniern an der Spitze. Brian Uriate schlägt Maximo Quiles. Einen Punkt für Rammmerstorfer.

Für den Renntag in Le Mans hatte der Wetterbericht auf Regen gedreht. Doch der zweite Rennlauf der Rookies ging noch bei tadellosen und trockenen Bedingungen auf dem Bugatti Circuit über die Bühne – laut Regelwerk nach der identischen Startaufstellung des ersten Laufs.

Aus der ersten Reihe nahmen Polesetter Maximo Quiles aus Spanien, der Finne Rico Salmela und Alvaro Carpe, ebenfalls aus Spanien, das Rennen über 15 Runden in Angriff. Quiles vermasselte den Sprint in die erste Schikane und erreichte den ersten Sektor auf dem 4,18 km langen GP-Kurs nur als Zehnter. Landsmann Carpe hatte seine Aufgabe als Führender nach Runde eins besser gelöst.

Ohne Rempeleien kamen auch die drei deutschsprachigen Racer Leo Rammerstorfer, Lennox Phommara und Rocco Sessler in das morgendliche Rennen. Der Österreich Rammerstorfer hatte bereits am Samstag als 12. überzeugt.

Anders als im ersten Rennen blieb die Spitzengruppe zunächst beisammen. Nach vier Umläufen auf der legendären Piste lagen die ersten acht Piloten, darunter mittlerweile auch Spätstarter Quiles, innerhalb einer Sekunde.

Nach einem Drittel der Distanz zogen dann sechs Piloten mit dem Argentinier Perrone an der Spitze das Tempo an.

Leo Rammerstorfer hatte sich zu diesem Zeitpunkt wieder gut in den Punkt und mitten in der großen Verfolgergruppe platziert. Der gelang das Kunstsstück sich dank einigen Uneinigkeiten an der Spitze wieder bei der ersten Gruppe anzuhängen und so hatten vor der heißen Schlussphase wieder ein Dutzend Rookies Chancen auf den Sieg. Der Italiener Zanni drehte hier mit einer 1:44,6 auch die schnellste Runde des Rennens. Zum Vergleich – die Moto3-Weltspitze umrundet Le Mans rund vier Sekunden schneller.

Mit drei Runden auf der Anzeige war es schließlich erneut der an der Spitze angekommene Trainingsschnellste und Gewinner des ersten Laufes Quiles, der eine Entscheidung suchte. Doch seine bekannten Gegner Perrone, Salmela, Uriarte und Danish ließen den Spanier nicht entkommen. Zugleich kassierte der Schweizer Phommara einen Long-lap-Penalty für die zu optimistische Auslegung der Rennstrecke. Nur eine Runde später kam es noch ärger – Phommara warf seine KTM in den französischen Kies.

An der Spitze sahen die bereits in der Früh positionierten Fans ein würdiges Finale des vierten Saisonrennens. Quiles ging als Führender einer Fünfergruppe in die letzte Runde und verteidigte sich mit allen Ellenbogen gegen den Malaysier Hakim Danish. Doch beide wurden in der letzten halben Runden von Brian Uriate besiegt. Der hatte sich ein Riesenherz gefasst, Danish fair aber hart einkassiert und dann in der letzten Doppel-Recht-Passage auch noch Quiles verdrängt. Der Fünferzug mit dem Spanier Uriate kreuzte den Zielstrich binnen 0,6 sec.

Während Österreich mit Leo Rammerstorfer wieder einen Punkt ergattert, scheitert Rocco Sessler diesmal. Der 15-jährige Ansbacher beendet seinen Le Mans-Trip als 18.

Ergebnis Red Bull Rookies, Le Mans, Rennen 2

1. Brian Uriarte (ESP)

2. Màximo Quiles (ESP)

3. Hakim Danish (MAL)

4. Valentin Perrone (ARG)

5. Alvaro Carpe (ESP)

6. Marco Morelli (ARG)

7. Veda Pratama (INA)

8.Leonardo Zanni (ITA)

9. Giulio Pugliese (ITA)

10. Kristian Daniel Jr. (USA)

10. Ruché Moodley (RSA)

11. Carter Thompson (AUS)

12. Kevin Farkas (HUN)

13. Dodo Boggio (ITA)

14. Guillem Planques (FRA)

15. Leo Rammerstorfer (AUT)

16. J.Phuettisian (THA)

17. Kgopotso Mononyane (RSA)

17. Lennox Phommara (SUI)

18. Rocco Sessler (GER)

19. Joel Sullivan Mounsey (GBR)

20. Rico Salmela (FIN)

21. Evan Belford (GBR)

22. Joel Pons (ESP)

23. Ruche Moodley (RSA)



Out:

Lennox Phommara (SUI)

Milan Pawelec (POL)