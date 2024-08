Red Bull Rookies Cup: Zweiter Sieg in Folge für Carpe

Im zweiten Rennen des Red Bull Rookies Cups in Spielberg konnte Alvaro Carpe seinen Sieg vom Samstag wiederholen. Der Indonesier Veda Pratama schaffte es nach seinem Sturz in Lauf 1 erstmals aufs Podium.

Das erste Rennen des Red Bull Rookies Cups am Samstag in Spielberg hat reichlich Unterhaltung geboten: Es gab zahlreiche Führungswechsel und viele Long-lap-Strafen wegen Überschreitens der Streckengrenzen.

Das zweite Rennen am Sonntagmorgen erzählte eine andere Geschichte. Über Nacht hatte ein Unwetter jeglichen Gummi vom Asphalt des Red Bull Rings gewaschen. Zusammen mit den kühleren Asphalttemperaturen waren dadurch schwierige Gripverhältnisse zu erwarten.

Samstag-Sieger Alavaro Carpe, der mit seinem Erfolg die Führung in der Meisterschaftswertung von Brian Uriarte übernommen hat, machte sich gleich zu Beginn daran, seinen Erfolg zu wiederholen. Er zog vom zweiten Startplatz vorbei an Rico Salmela und damit in Führung. Lokalmatador Leo Rammerstorfer büßte beim Start zunächst eine Position ein. Den achten Platz, den er auf der Startaufstellung innehatte, konnte er jedoch schnell zurückerobern.

In der Folge gab es zunächst wenig Bewegung. Es schien, als würden sich die Fahrer belauern und das Risiko bei den schwierigen Bedingungen scheuen. Die meiste Zeit wurde das Rennen vom spanischen Trio Carpe, Maximo Quiles und Brian Uriarte angeführt.

Erst zu Beginn des letzten Renndrittels nahm das Tempo spürbar zu und es wurde hektischer, mehrere Führungswechsel zwischen den drei Spaniern waren die Folge. Sehr sehenswert war dabei ein Manöver, bei dem Carpe zunächst an Uriarte vorbei die Führung übernehmen wollte, stattdessen aber Quiles den Vortritt lassen musste und dabei selbst auf Rang 5 zurückfiel.

Das rennentscheidende Manöver war Carpe vorbehalten, der sich in der Zwischenzeit auf den zweiten Rang vorgearbeitet hatte und zu Beginn der letzten Runde auch wieder die Führung übernehmen konnte. Beim Versuch zu kontern, rutschte Uriarte in Kurve 4 über das Vorderrad und kam zu Sturz. Damit musste er, vor diesem Rennwochenende noch Führender der Meisterschaftswertung, seine Siegeshoffnungen begraben.

Carpe sollte seine Führung bis zum Zielstrich nicht mehr abgeben, er beendete das Rennen vor seinem Landsmann Quiles. Den dritten Platz errang der 15-jährige Indonesier Veda Pratama, der so zu seinem ersten Podiumsplatz kam. Der Österreicher Leo Rammerstorfer kam auf Rang 10 ins Ziel.

In der Meisterschaftswertung konnte Carpe durch seinen Sieg die Führung auf Uriarte auf 24 Punkte erhöhen.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup, Rennen 2, Spielberg/A:

1. Alvaro Carpe (E), 16 Runden in 28:10,663 min

2. Maximo Quiles (E), +0,245 sec

3. Veda Pratama (RI), +0,386

4. Valentin Perrone (RA), +0,469

5. Guido Pini (I), +1,260

6. Ruche Moodley, (ZA), +1,409

7. Rico Salmela (FIN), +1,499

8. Guido Pugliese (I), +1,582

9. Kevin Daniel (USA), +1,747

10. Leo Rammerstorfer (A), +7,133

11. Joel Pons (E), +7,320

12. Marco Morelli (RA) +8,087

13. Brian Uriarte (E), +9,858

14. Hakim Danish (MAL), +11,415

15. Leonardo Zanni (I), +14,634

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup, Rennen 1, Spielberg/A:

1. Alvaro Carpe (E), 16 Runden in 28:12,876 min

2. Marco Morelli (RA), +0,024 sec

3. Maximo Quiles (E), +0,174

4. Valentin Perrone (RA), +0,414

5. Rico Salmela (FIN), +0,419

6. Brian Uriarte (E), +0,474

7. Leo Rammerstorfer (A), +0,826

8. Guido Pini (I), +2,903

9. Kristian Daniel (USA), +7,794

10. Carter Thompson (AUS), +7,897

11. Kevin Farkas (H), +9,646

12. Jakkreephat Phuettisan (T), +24,378

13. Dodo Boggio (I), +26,430

14. Hakim Danish (MAL), +29,278

15. Joel Pons (E), +29,098

Stand nach 10 von 14 Rennen:

1. Alvaro Carpe, 177 Punkte. 2. Brian Uriarte 153. 3. Maximo Quiles 146. 4. Valentin Perrone 141. 5. Rico Salmela 111. 6. Marco Morelli 101. 7. Hakim Danish 87. 8. Veda Pratmaya 77. 9. Ruché Moodley 61. 10. Giulio Pugliese 56. 11. Kristian Daniel 51. 12. Leonardo Zanni 42. 13. Carter Thompson 37. 14. Guillem Planques 28. 15. Leo Rammerstorfer 24.