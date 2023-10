Kein deutschsprachiges Talent nimmt Selektions-Hürde 05.10.2023 - 09:25 Von Mario Furli

© Red Bull Zehn neue Fahrer werden das Rookies-Feld für 2024 ergänzen

In Guadix wurden in dieser Woche an drei Sichtungs-Tagen zehn Nachwuchsfahrer ausgewählt, die für 2024 eine begehrte Einladung zum Red Bull MotoGP Rookies Cup erhielten.