Nach roter Flagge: Erneuter Sieg für Alvaro Carpe

Im Red Bull Rookies Cup konnte Alvaro Carpe seine Siegesserie fortsetzen. Nach einer Rennunterbrechung gewann er den ersten Lauf im spanischen Aragon knapp vor Valentin Perrone und Brian Uriarte.

Bei 31 Grad Luft- und ungewöhnlich heißen 51 Grad Asphalttemperatur ging in Aragon am Samstagnachmittag der erste Lauf des Red Bull Rookies Cups im Rahmenprogramm des MotoGP-Wochenendes vonstatten.

Das spanische Publikum bekam zunächst eine rein spanische erste Startreihe zu sehen. Der meisterschaftsführende Alvaro Carpe ging vom ersten Startplatz aus ins Rennen, Brian Uriarte und Maximo Quiles folgten auf den Startplätzen Zwei und Drei.

Carpe war letztlich auch der Fahrer, der das Rennen dominieren sollte. Zwar musste er zu Beginn nach einem Fehler Brian Uriarte den Vortritt lassen, eroberte sich jedoch schnell die Führung zurück.

Während inzwischen in der ersten Runde mehrere Fahrer zu Sturz kamen, vermied der Rest des Feldes offenbar zu große Risiken. Entsprechend wenig Positionswechsel gab es in der Startphase.

Überschattet wurde das Rennen in der fünften Runde schließlich von einem Gruppensturz in Kurve 8, infolgedessen das Rennen zunächst unterbrochen werden musste die Fahrer und Trümmerteile sicher bergen zu können. Nach einer kurzen Unterbrechung ging wurde das Rennen um drei Runden, auf letztlich 10 Runden, gekürzt und neu gestartet.

An Carpes Rennsieg änderte dies nichts. Zwar gab er zwischendurch die Führung ab, konnte sich aber schnell wieder nach vorn arbeiten. In der letzte Runde musste der Spanier noch einen Angriff von Valentin Perrone abwehren, eher sein erneuter Sieg unter Dach und Fach war. Er hatte bereits in Spielberg beide Läufe für sich entscheiden können.

Der Drittplatzierte der Meisterschaft, Maximo Quiles, kam im Laufe des Rennens zu Sturz, konnte das Rennen aber zunächst als Letztplatzierter fortsetzen. Ein Highsider in der letzten Runde verhinderte dennoch die Zielankunft des Spaniers.