Red Bull Rookies Champion 2024: Alvaro Carpe

Ein Herzschlag-Finale servierten die Rookies am Sonntagmorgen gleich zum Frühstück. Bis auf die letzten Meter ging der Kampf zwischen Carpe und seinem spanischen Landsmann Brian Uriate.

Der strahlende Sonnenschein vom Samstag hatte sich zum zweiten und damit auch letzten Start der Saison verabschiedet. Dafür fegte ein kräftiger Wind über das italienische Misano und die Red Bull Rookies mussten mit den neuen Voraussetzungen klarkommen. Immerhin ging es um nichts Geringeres als den Gesamtsieg in der Nachwuchsserie.

Wieder ging es für Valentin Perrone von der Pole-Position los. Der Titelkampf war derweil eine Angelegenheit zwischen den beiden Spaniern Brian Uriate und Alvaro Carpe. Zwei Punkte trennten die beiden. Perrone düste vom Start als Erster weg, wurde auf den ersten Metern gleich von Carpe kassiert. Doch der Polesetter ließ sich das nicht gefallen und schlug zurück. Auch Uriate, der am Vortag in der letzten Runde alle überrumpelt hatte, war in der Führungsgruppe dabei.

Leonardo Zanni (ITA) hatte am Vortag einen Crash mit Ruché Moodley (RSA) verschuldet und musste dafür zwei Long Laps drehen. An der Spitze hatte sich in der Zwischenzeit die kleine Lücke der ersten Drei zu den Verfolgern geschlossen und die Führungsgruppe war auf zehn Rookies angewachsen. Nach wie vor unter der Führung des Argentiniers Perrone, mit den Titelkandidaten Carpe und Uriate im Schlepptau. Ebenfalls an einem Pokal interessiert waren Veda Pratama (INA) und Ruché Moodley (RSA).

Pratama schaute in der zweiten Halbzeit kurz an der Spitze vorbei, doch das schaute sich Perrone nicht lange an und holte sich die Führung zurück. Carpe verteidigte tapfer seinen zweiten Platz – der ihm zum Gesamtsieg reichen würde, solange Uriate weiter auf dem vierten oder fünften Platz blieb. Doch das letzte Wort war da noch längst nicht gesprochen.

Bei noch vier zu fahrenden Runden vertat sich Carpe, musste weit gehen und reihte sich auf Platz 8 wieder ein. Uriate blieb das nicht verborgen und eine Runde später hatte er sich auf Platz 3 vorgeschoben und wäre damit Meister. Doch Carpe war nach wie vor dran und bei zwei offenen Runden war Carpe wieder auf Platz 2 angekommen und hatte damit wieder Kurs auf den Titel. Die beiden Kommentatoren von Red Bull TV standen in der letzten Runde kurz vorm Herz-Kollaps. Auch die Mechaniker an den Boxen hielten sich die Hand wahlweise ans Herz oder vor die Augen.

Alle Piloten kamen heil an. Den Sieg sicherte sich Perrone, mit Platz 2 krönte sich Alvaro Carpe zum neuen Red Bull Rookies Champion. Brian Uriate holte knapp dahinter Platz 3, musste sich allerdings mit zwei Punkten Rückstand und damit mit Platz 2 in der Meisterschaft begnügen.

«Bevor ich am Samstagabend eingeschlafen bin», verrät Carpe, «habe ich mir alle möglichen Varianten der letzten Runde überlegt.» Die richtige war wohl auch darunter.

Ergebnis Red Bull Rookies Rennen 2

1. Valentin Perrone (ARG)

2. Alvaro Carpe (ESP)

3. Brian Uriarte (ESP)

4. Veda Pratama (INA)

5. Rico Salmela (FIN)

6. Guido Pini (ITA)

7. Hakim Danish (MAL)

8. Carter Thompson (AUS)

9. Ruché Moodley (RSA)

10. Dodo Boggio (ITA)

11. Giulio Pugliese (ITA)

12. Marco Morelli (ARG)

13. Kristian Daniel Jr. (USA)

14. Guillem Planques (FRA)

15. Leonardo Zanni (ITA)

16. Lennox Phommara (SUI)

17. Leo Rammerstorfer (AUT)

18. Joel Pons (ESP)

19. Kevin Farkas (HUN)

20. Jakkreephat Phuettisan (THA)

21. Milan Pawelec (POL)

22. Rocco Sessler (GER)

23. Evan Belford (ENG)

24. Kgopotso Mononyane (RSA)



DNF

Sullivan Mounsey (ENG)



DNS

Màximo Quiles (ESP)