Misano: Letztes Rookies-Feuerwerk 2025 gezündet

Den Sonntag eröffneten beim italienischen MotoGP-Ausflug gut ausgeschlafene Red Bull Rookies, die schon am frühen Morgen erneut eine fulminante Show boten. Sieg für Gonzalez, Punkte für Phommara.

Zum letzten Mal in diesem Jahr ging die Startampel für die Rookies aus. Ihren Meister hatten sie mit Brian Uriarte schon am Vortag gekürt. Der Spanier hatte sich mit einem Sieg am Samstag schon beim ersten Rennen die Krone 2025 aufgesetzt. Auch am Sonntag nahm Uriarte das Rennen von der Pole-Position auf. Spannend war noch der Fight zwischen Veda Pratama und Hakim Danish. Beide waren scharf auf den Vize-Titel und waren nur durch einen Punkt getrennt.

Halbwegs zivilisiert ging es durch die ersten Kurven. Der US-Amerikaner Kristian Daniel musste sich auf eine Long-Lap vorbereiten, die er für ein harziges Manöver am Vortag kassiert hatte. An der Spitze trafen sich Uriarte, sein Landsmann David Gonzalez, Pratama und Zen Mitani aus Japan. Der Schweizer Lenoxx Phommara beendete die erste Runde auf Platz 15, der Österreicher Leo Rammerstorfer war auf Platz 17 unterwegs.

An der Spitze boten die Rookies schon am frühen Morgen ein wildes Durcheinander und wechselten ständig die Positionen. Uriarte schaute sich die Spielchen aber nicht sehr lang an und setzte sich wieder an die Spitze. Renn-Sturz-Nummer 6 wurde es für Joel Pons, für den das letzte Rookies Wochenende damit mit einer Doppel-Null endete.

Uriarte schaffte es tatsächlich, sich ein paar Meter von den Verfolgern abzusetzen. Doch Marco Morelli drehte mit einer 1.45,680 min die schnellste Runde, schloss die überschaubare Lücke und zog auch den Rest der Meute wieder an den Führenden heran. Unterdessen rutschte Danish in Turn 1 übers Vorderrad aus und schmiss damit auch seine Chance auf den Vizetitel in den Kies. Das Rennen konnte er nach dem kleinen Missgeschick fortsetzen.

Zu fünft nahm man unter der Führung von Morelli die zweite Rennhälfte unter die Räder. Dahinter klaffte eine, für Rookies-Verhältnisse riesige, Lücke von einer Sekunden zur Verfolgergruppe. Im Mittelfeld krachte es. Erst crashte Danish erneut, dann kamen gleich mehrere Piloten zu Fall, unter ihnen auch Leo Rammerstorfer. Nichts wurde es damit mit den sicher geglaubten Punkten. Phommara hatte es dadurch auf den neunten Platz nach vorne gespült.

Einig waren sich die Herrschaften an der Spitze nicht und wie immer wurde die Sache auf den letzten Metern entschieden. David Gonzalez trickste alle aus und donnerte als Erster über den Zielstrich. Brian Uriarte wurde Zweiter. Rang 3 wurde es für Marco Morelli. Pratama kassierte zum Abschluss noch eine Drei-Sekunden-Strafe, da er unvermittelt die Richtung gewechselt hatte. Lenoxx Phommara wurde am Ende Elfter.

Ergebnis Rennen 2

1. David González (E)

2. Brian Uriarte (E)

3. Marco Morelli (ARG)

4. Zen Mitani (J)

5. Veda Pratama (INA)

6. Giulio Pugliese (I)

7. Kiandra Ramadhipa (NA)

8. Beñat Fernandez (E)

9. Yaroslav Karpushin (KGZ)

10. Carter Thompson (AUS)

11. Lenoxx Phommara (CH)

12. Kristian Daniel Jr. (USA)

13. Kgopotso Mononyane (SA)

14. Sullivan Mounsey (GB)

15. Guillem Planques (FRA)

16. Alejandra Fernández (E)

17. Lucas Brown (GB)

18. Jurrien van Crugten (NL)

19. Gabriel Tesini (SMR)

20. David Da Costa (FRA)

21. Kerman Tinez (VEN)

DNF Luca Agostinelli (VNM)

DNF Hakim Danish (MAL)

DNF Leo Rammerstorfer (A)

DNF Kiattisak Singhapong (THA)

DNF Joel Pons (E)