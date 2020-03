Rundstrecke

Moto Trophy Hockenheim: Einstellfahrten finden statt!

Die Veranstalter der Moto Trophy bestätigten, dass am 14. März 2020 die Einstellfahrten mit dem erste Rollout der neuen Saison im Motodrom von Hockenheim wie geplant stattfinden werden.

Am Samstag, den 14. März 2020, steht den Fahrern aller Solo- und Seitenwagen-Klassen der IDM-Kurs des Motodroms in Hockenheim für das erste Rollout der neuen Saison zur Verfügung. Von der Hockenheimring GmbH mitgeteilt, dass sie von der Stadt Hockenheim, Fachbereich Bürgerservice nach ministeriellen Erlass folgende Auflagen für das bevorstehende Wochenende bekommen hat: Veranstaltungen, mit mehr als 1 000 Personen, sind von den Organisatoren abzusagen.

Nach Rücksprache mit der Hockenheimring GmbHkönnen die Einstellfahrten am Samstag, den 14. März 2020 planmäßig durchgeführt werden. Es haben sich rund 200 Teilnehmer angemeldet, selbst mit Begleitpersonen wird die kritische Zahl von 1 000 nicht erreicht. Das ist der Stand vom Donnerstag, den 12. März 2020 um 18:20 Uhr. Damit haben wir etwas Klarheit bekommen.

Teilnehmen können sowohl aktuelle Rennmotorräder der Superbike- und Supersportklassen, wie auch Klassiker vergangener Baujahre und Seitenwagen. Gefahren wird in mehreren separaten Fahreinheiten zu jeweils 20 Minuten.

Die Einteilung erfolgt in gleichstarke Gruppen. Fahrer, die sich unter- oder überfordert fühlen, werden noch vor Ort in eine andere Gruppe eingeteilt. Zu beachten ist allerdings, dass die Lautstärke auf 98 dB/A bei der Vorbeifahrt nicht überschritten wird, also die Auspuffanlage bitte entsprechend dämpfen.

Wer mehr über die Moto Trophy wissen will, findet unter www.klassik-motorsport.com aktuelle Informationen mit Klasseneinteilung, Zeitplänen, Teilnehmerlisten und dem Reglement zu den Moto Trophy-Events des Jahres 2020.