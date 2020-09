NTC: Abbruch verhindert Heinrichs Sieg Nr.2

Der Northern Talent Cup feierte seine Premiere auf dem Sachsenring. Auch zahlreiche deutsche Nachwuchstalente sind bei dem neuen Projekt von Dorna, ADAC und KTM dabei. Deutscher und ungarischer Sieger.

Der Northern Talent Cup startete in dieser Woche mit einem fulminanten Auftakt in seine erste Saison. Dabei sicherte sich Lokalmatador Freddie Heinrich (PrüstelGP Juniorteam) auf dem Sachsenring im Rahmen der IDM den Premierensieg in der neuen Nachwuchs-Rennserie, die der ADAC gemeinsam mit MotoGP-Vermarkter Dorna und Motorradhersteller KTM ins Leben gerufen hat. Das zweite Rennen entschied der Ungar Soma Görbe (HRE Team) für sich.

Im zweiten Lauf hatte sich Heinrich eine ähnliche Strategie zurechtgelegt wie noch am Vormittag und wollte zunächst seine Gegner studieren, ehe er zum Rennende hin erneut angreift. Nach 13 Runden musste das Rennen jedoch abgebrochen werden, da Gaststarter Thije Ligtermoed (BB64 Academy) gestürzt war. Somit ging der Sieg im zweiten Rennen an Görbe, der nur 0,073 Sekunden vor dem Tschechen Stephan Zuda (Motoracing23 Klub V ACR) die Ziellinie überquerte.

Heinrich musste sich mit Rang 3 begnügen. «Das Rennen war sehr gut. Ich habe mich zwar nicht so wohlgefühlt, besonders weil ich bergab immer im Begrenzer war. Ich habe mein Bestes gegeben und ich denke, ohne den frühzeitigen Rennabbruch hätte ich auch noch einmal um den Sieg kämpfen können. Ich freue mich aber trotzdem über den dritten Platz», fasst er zusammen. Dahinter belegten Hosciuc und Luciano die Plätze vier und fünf.

Noel Willemsen (NW Racing), der nach beiden Testtagen in der Motorsport Arena Oschersleben an der Spitze der Zeitentabelle lag, fuhr in dieser Woche seine ersten Rennen auf dem sächsischen Grand-Prix-Kurs und sicherte sich zweimal den siebten Platz. Dustin Schneider (PrüstelGP Juniorteam) landete auf den Positionen elf und 13, während Julius Caesar Rörig (MCA Racing) mit Rang 13 im ersten Rennen Punkte sammelte und auf Position 16 im zweiten Lauf knapp leer ausging.

Luca Göttlicher (intact Battery Power Juniors) erlebte einen weniger gelungenen Auftakt und schied in beiden Läufen vorzeitig aus. Doch schon in wenigen Tagen hat der Deutsche eine weitere Chance, um gute Platzierungen zu kämpfen, denn am kommenden Wochenende (11. bis 13. September) reist der Northern Talent Cup zusammen mit der IDM direkt weiter an den Lausitzring.