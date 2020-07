Honda Talent Challenge 2020: Der Anfang ist gemacht

Lange genug mussten die Nachwuchspiloten warten, bis sie wieder auf der Rennstrecke um Punkte kämpfen durften. In der Motorsport Arena Oschersleben ging es für die Teenager der Talent Challenge erstmals auf die Piste.

Erstmals in dieser von Corona durchwirbelten Saison kämpften die jungen Piloten der Honda Talent Challenge powered by Dunlop um Punkte und Preise. In der Motorsport Arena Oschersleben stimmten am Freitag und Samstag bei den Trainingssitzungen die jüngsten Piloten ihre Maschinen auf die beiden Rennen am Sonntag ab, die innerhalb der Moto Trophy Serie ausgetragen wurden.

Doch ausgerechnet am Sonntagvormittag spielte der Wettergott nicht mit und duschte die jüngsten Fahrer beim ersten Lauf mit einem Regenschauer kräftig ab. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse stellten sich die Piloten bestens darauf ein. Die beiden dänischen Aspiranten, Tino Hole und Alex Brodersen, fuhren auf den Honda NSF 250 R dem Rest des Feldes davon. Hole gewann mit 20 Sekunden vor Brodersen und dem besten Deutschen, Luca Göttlicher aus dem Nachwuchskader des Liqui Moly Intact Junior Team. Auf den weiteren Plätzen kamen Loris Schönrock und Jona Eisenkolb aus dem Team von Frank Koch.

Für den zweiten Lauf hatte Petrus ein Einsehen und spendierte dem Fahrerfeld hochsommerliches Rennwetter. Von der ersten Runde an formierte sich ein Trio mit Tino Hole, Loris Schönrock und Noel Willemsen, die den Rennverlauf mit Windschattenspielen und Ausbremsmanövern prägten. Doch zwei Runden vor Schluss stürzte Schönrock. Damit war erneut für Hole der Weg zum Sieg vor Brodersen frei, der mit zehn Sekunden Rückstand den zweiten Platz erbte. Über Rang 3 freute sich Jona Eisenkolb, der kleinste und jüngste Fahrer des Feldes.

Luca Göttlicher lief hinter Anne Höss als Fünfter ein, nachdem an seiner Honda auf der Startaufstellung der Motor ausgegangen war. Aus der Boxengasse gestartet, war er chancenlos auf eine gute Platzierung. Die Standortbestimmung der Honda Talent Challenge ist gemacht, jetzt geht es weiter nach Most (Tschechien) zum nächsten Kräftemessen.