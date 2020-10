Moto Trophy 2021: Termine plus Ausblick

Bei elf Veranstaltungen wollen die Macher der Moto Trophy im kommenden Jahr mit ihren Fahrern durchstarten. Doch wie überall sind auch hier die Planungen mit Vorsicht zu genießen.

«Es war ein schwieriges Jahr, für alle Sportarten», erklären auch die Macher der Moto Trophy. «Die Corona-Pandemie ließ in der ersten Jahreshälfte überhaupt keine Veranstaltungen zu, erst im zweiten Halbjahr kehrte der Motorsport wieder auf die Rennstrecken zurück. Mit einem Notprogramm wurden in den nationalen und internationalen Serien dennoch die Meister ermittelt. Für die Saison 2021 bleibt die Hoffnung, dass wieder Normalität einkehrt. Wir präsentieren mit der Moto Trophy unseren Fahrern für 2021 einen interessanten Terminkalender.»

Bevor die Saison wieder richtig losgeht, findet Mitte März in Hockenheim ein erstes Rollout statt. Die Fahrer sollen den Winterrost abschütteln. Einige haben sich neue Motorräder zugelegt oder zahlreiche Änderungen an ihren Rennmaschinen durchgeführt. Nun will man auch wissen, ob sich die Vorbereitungsarbeiten über den Winter gelohnt haben, bevor die Rennsaison beginnt.

Traditionell geht es Anfang April, in der Osterwoche, wieder nach Italien. Ab Donnerstag bis Ostersonntag steht die neue verlängerte Strecke des Adria Raceway auf dem Programm, mit zwei Tagen freiem Fahren, Donnerstag und Freitag, und am Samstag mit dem Qualifying-Training und den anschließenden Auftaktrennen. Ende April fährt die Moto Trophy auf dem Lausitzring, der seine Feuertaufe 2020 erfolgreich bestanden hat.

Im Mai geht es für die Zweitaktklassen, die Superbikes und die Seitenwagen zur Sachsenring Classic auf Deutschlands Grand-Prix-Kurs. Am Ende des Wonne-Monats steht Hockenheim mit dem Mai-Pokal im Terminkalender. Darauf folgt Mitte Juni in Walldürn das letzte verbliebene Flugplatzrennen in Deutschland, der Geburtsstrecke der Moto Trophy. Im Juli weht noch ein Hauch des Moto Grand Prix über dem TT Circuit Assen. Eine Woche zuvor gastierten dort noch die Grand Prix Asse, die ihre Spuren auf den Asphalt gebrannt haben. Ende Juli folgt dann die Börde Klassik in Oschersleben, Deutschlands nördlichster Rennstrecke.

Im August geht es ins Nachbarland Tschechien, ins Autodrom nach Most. Zum Monatsende folgt das Rennen im Großherzogtum Luxemburg auf dem Circuit Goodyear, der Teststrecke des Reifenherstellers. Bevor im September die Saison zu Ende geht, wird noch zu Beginn des Monats auf einer noch zu benennenden Rennstrecke gefahren. Zu Gast beim Straßenklassiker in Frohburg sind die Zweitakter zum Saisonende. «Hoffen wir, dass Corona soweit abgeklungen ist, dass die Events auch durchgeführt werden können», so die Organisatoren.

Moto Trophy Terminkalender 2021

(Alle Termine unter Vorbehalt, Änderungen möglich)



9. März Roll-Out, Auftakttraining Hockenheim

1. - 4. April Italian Moto Classico, Adria Raceway/I

23. - 25. April Moto Trophy, DEKRA Lausitzring

7. - 9. Mai Sachsenring Klassik, Sachsenring

28.- 30. Mai Mai Pokal, Motodrom Hockenheim

11. - 13. Juni Odenwald Klassik, Flugplatz Walldürn

2. - 4. Juli Dutch Moto Classic, Circuit van Drenthe Assen/NL

23. - 25. Juli Börde Klassik, Oschersleben

13. - 15. August Czech Moto Classic, Most (Tschechien)

28. - 29. August Moto Classic, Circuit Goodyear (Luxemburg)

10. - 12. September Strecke wird noch genannt

18. - 19. September Frohburger Dreieckrennen, Frohburg