NTC Oschersleben 2: Doppelsieg für Gurecky

So wirklich trocken was es für die KTM-Piloten des Northern Talent Cup auch im zweiten Rennen nicht. Erneut waren es die Regen-erprobten Jakub Gurecky, Lorenz Lucianio und Jonas Kocourek, die das Ding ausmachten.

Regenreifen anschnallen war mal wieder die Devise für die Nachwuchspiloten im von Dorna, KTM und ADAC organisierten Northern Talent Cup. Kommentator Eddie Mielke hatte sich Dirk Geiger zur Unterstützung mit in die Startaufstellung genommen. Erneut war die Strecke nass, auch wenn während des Startprozederes kein Nachschub von oben kam.

Rossi Moor nahm wieder seinen Platz als Polesetter ein, neben ihm standen Jacopo Hosciuc und Jakub Gurecky, Sieger des ersten Laufes. Als bester Deutscher nahm Noel Willemsen das Rennen von Startplatz 10 aus in Angriff. Geiger bescheinigte nach einem eigenen SSP300-Test am Vormittag den Oschersleben-Kerbs auch im Regen eine gute Griffigkeit. Während Moor, absolut Schnellster im Trockenen,mit den Bedingungen haderte, war es erneut Gurecky, der das Kommando an der Spitze übernahm. Dicht hinter ihm tauchte Dauerkonkurrent Lorenz Luciano auf, der auch schon das Auftaktrennen in Le Mans gewinnen konnte.

Willemsen schob sich in den ersten beiden Runden bereits auf den achten Rang vor. Die Schweizer Lennoxx Phommara und Jordan Bartucca sortierten sich auf den Plätzen 7 und 9 ein. Als Zehnter tauchte der Deutsche Valentino Herrlich auf.

An der Spitze legte der Tscheche Gurecky als Führender mit hohen 1:51er-Zeiten auch die schnellsten Runden vor und konnte damit den Vorsprung vor dem nachfolgenden Belgier Luciano in kleinen Schritten ausbauen. Nach vier Runden betrug dieser bereits 1,7 Sekunden.

Der Halbzeitstand: Auf Platz 1 Gurecky mit 8,4 Sekunden Vorsprung vor Luciano. Als Dritter, 1,1 Sekunden dahinter tauchte Kocourek auf. Sturz hieß es auf Platz 12 für Herrlich. Damit war auf Platz 9 erneut Willemsen der einizige Deutsche in den Punkterängen. Dustin Schneider und Julius Caesar Rörig rangierten da auf den Plätzen 17 und 18.

Inzwischen war über der Motorsportarena wieder die Sonne rausgekommen, doch vor allem in der Schikane war es noch ordentlich nass. Doch alles kein Problem für Gurecky. Luciano wurde bei noch fünf zu fahrenden Runden von Kocourek geschnappt. Kurz danach rappelte es und Kocourek fand sich auf dem Hosenboden wieder. Doch trotz des Ausflugs, der ihn 17 Sekunden kostete, tauchte der Tscheche wieder als Dritter hinter dem Führungs-Duo auf.

Anschließend kam es im Kampf um die Pokale zu keinen Verwicklungen mehr. Jakub Gurecky schnappte sich auch Tagessieg Nummer 2, Lorenzo Luciano fuhr sein Rennen als Zweiter ebenfalls brav zu Ende und Kocourek durfte sich noch über Platz 3 freuen.

Ergebnis Rennen 2

1. Jakub Gurecky/CZE

2. Lorenz Luciano/B

3. Jonas Kocourek/CZE

4. Lennoxx Phommara/CH

5. Rossi Moor/HU

6. Kas Beekmans/NL

7. Jacopo Hosciuc/RO

8. Damian Boessenkool

9. Niklas Kitzbichler/A

10. Noel Willemsen/D