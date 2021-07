Honda Challenge/ Assen: Alles Oranje 07.07.2021 - 08:42 Von Manfred John

© HTC Adi Stadler von Honda (Mitte) freut sich mit dem Nachwuchs © HTC Justin Fokker gewinnt zuhause Zurück Weiter

Ordentlich was los war am vergangenen Wochenende auf der Grand-Prix-Strecke im niederländischen Assen. Mit an Bord des Classic-Wochenendes auch der Nachwuchs der Honda Talent Challenge.