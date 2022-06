Ungarn: Todd Ellis mit Traumrunde zur Pole-Position

Das britisch-französischen Paar Todd Ellis/Emmanuelle Clement drückte dem Qualifying auf dem Pannonia Ring den Stempel auf. Die WM-Führenden verbesserten den Streckenrekord um über eine Sekunde.

Bereits in der zweiten Runde des ersten Qualifikationstraining für die Weltmeisterschaftsläufe auf dem Pannonia Ring gelang der britisch-französischen Paarung Todd Ellis/Emmanuelle Clement eine Zeit, die über eine Sekunde unter dem alten Streckenrekord liegt. Kein anderes Gespann kam auch nur annähernd an die Zeit der WM-Führenden heran.

Vom zweiten Startplatz werden die Schweizer Markus Schlosser/Marcel Fries (Gustoil Racing) die beiden 15- Runden-Rennen aufnehmen. Die regierenden Weltmeister mussten nach dem ersten Zeittraining einige Änderungen an ihrem Seitenwagen vornehmen, weil die Motortemperatur zu hoch war. Ihr Rückstand auf die Trainingsschnellsten beachtliche 1,443 Sekunden.

Bennie Streuer (Bonovo Action) ist nach einer technisch bedingten Durststrecke zur alten Stärke zurückgekehrt. Der niederländische Weltmeister von 2015 und sein deutscher Beifahrer Kevin Kölsch sicherten sich neun Hundertstelsekunden vor den starken Briten Stephen Kershaw/Ryan Charlwood den dritten Startplatz.

Auch dahinter betragen die Zeitabstände nur wenige Zehntelsekunden. Das französische Sohn-Vater-Paar Ted und Vincent Peugeot konnten die Briten Harry Payne/Mark Wilkes knapp auf Distanz halten. Die Schweizer Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Racing) stehen auf Startplatz 7 vor dem österreich-tschechischen Duo Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek.

Weil am selben Wochenende sowohl in Großbritannien, als auch in Frankreich Läufe zur jeweiligen nationalen Meisterschaft ausgetragen werden und in einer Woche Rennen zur IDM Seitenwagen am Programm stehen, nahmen nur zehn Seitenwagen-Teams die Anreise zum vierten WM-Wochenende nach Ungarn auf sich.

Trainingsergebnis

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), 1:55,885 min. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 1:57,328. 3. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 1:57,403. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 1:57,493. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 1:57,839. 6. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), 1:58,207. 7. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 2:00,007. 8. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 2:03,846. 9. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 2:05,830. 10. Claude Vinet/Sébastien Arifon (F), 2:06,565.