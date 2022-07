Sachsenring Classic: MV Agusta-Rennklasse am Start

MV Agusta stellt eine eigene Rennklasse am Sachsenring

Ein Highlight bei der diesjährigen ADAC Sachsenring Classic vom 15. Bis 17. Juli wird erstmals die Klasse MV Agusta Corsa Classica sein. Unter anderen mit GP-Legende Giacomo Agostini.

Ein Feld klassischer Rennmotorräder der italienischen Edelmarke MV Agusta werden auf dem Grand Prix-Kurs bei Hohenstein-Ernstthal ihre Runden drehen. Allen voran der mehrfache Weltmeister Giacomo Agostini.

Bis heute führt der charismatische Italiener die Rekordliste der Motorrad-Weltmeister mit 15 Titeln und 122 GP-Siegen an. Agostini, der am 16. Juni seinen 80. Geburtstag feierte, hat 13 WM-Titel auf MV Agusta errungen. Am Sachsenring hat Agostini 11 Siege auf diesen Rennmotorrädern mit dem legendären Sound geholt.

Am Classic-Wochenende präsentiert er auch ein neues Buch: „Der König mit 15 Kronen.“ Hierzu kommt der Italiener aus Bergamo bereits am Donnerstag (14. Juli) ins Deutsche Enduro-Museum nach Zschopau. Dort wird er gemeinsam mit seinem ehemaligen Fahrer Martin Wimmer sein Buch vorstellen.

Mit Gianfranco Bonera kommt ein weiterer MV Agusta-Werksfahrer zum Sachsenring. Der Vize-Weltmeister von 1974 in der 500-ccm-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft ist bei vielen Classic-Veranstaltungen unterwegs.

Bei der Sachsenring Classic 2022 werden zwei seltene originale MV Agusta- Rennmotorräder an den Start gehen. Die MV Agusta 350 ccm mit sechs Zylinder und die originale MV Agusta 500 ccm, mit der Agostini 1976 seinen letzten Grand Prix-Sieg auf dem Nürburgring feierte. Beide Raritäten werden vom Team L&W Compressors mit Teamchef Bernd Wagner im Fahrerlager auf dem Sachsenring zu sehen sein.

Es sind zehn weitere Fahrer dabei, die alle ihre seltenen und zumeist originalen MV Agusta-Rennmotorräder für die Präsentationsfahrten am Samstag und Sonntag in den Boxen am Sachsenring vorbereiten und den Zuschauern präsentieren. Bei den Autogrammstunden werden die Fans genügend Zeit haben um ihr persönliches Autogramm von den Stars zu holen.

Der MV Agusta Club Deutschland ist mit vielen Mitgliedern am Sachsenring und präsentiert seltene MV Agusta-Motorräder. Interessenten können dort mehr über den ambitionierten MV Club erfahren. Ein Teil dieser Motorräder wird auch bei der MV Agusta Corsa Classica an den Start gehen.

Für Interessenten an neuen MV Agusta-Modellen wird der MV Agusta-Partner Zweirad Mildner aus Zwickau ein Teil aus dem aktuellen Modellprogramm hinter den Boxen im Fahrerlager ausstellen.