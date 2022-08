Spielberg: Finale für Österreichs Zweirad-Talente

Die MiniGP Austria Series und der Austrian Junior Cup absolvieren am kommenden Wochenende das Saisonfinale auf dem Red Bull Ring von Spielberg. Am 16. Oktober findet dann ein offenes Sichtungstraining statt.

Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. September) findet in Spielberg das Austrian Junior Cup-Saisonfinale statt. Die Ausgangslage verspricht Spannung pur, denn der Schweizer Kimi-Nikita Gundermann und Korbinian Brandl aus Deutschland liegen vor den letzten beiden Rennläufen in der Steiermark punktegleich in Führung, gefolgt von Phil Urlaß (DEU). Beste Österreicherin ist mit Lena Kemmer das einzige Mädchen im Starterfeld. Die Grazerin fuhr zuletzt am vierten Rennwochenende erstmals auf das Podium und hat auf Platz 4 liegend zumindest noch theoretische Chancen auf den Gesamtsieg.

Die Premierensaison der MiniGP Austria Series steuert ebenfalls auf den finalen Showdown am 4. September auf dem Red Rull Ring zu. Dann werden auch die zwei Tickets für das «World Final» 2022 im November in Valenica vergeben. Mit dem Gesamtführenden Fynn Kratochwil (DEU), Tobias Kitzbichler aus Tirol und Anina Urlaß (DEU) haben noch drei Talente die Chance auf einen Platz unter den Top-2.

Mit den «FIM MiniGP World Series» bieten Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Dorna Sports einen Einstieg in das «Road to MotoGP»-Programm. Über die nationalen Serien werden die Teilnehmer für das Weltfinale ermittelt, dort wiederum winken dann Tickets für die nächsten Stufen auf dem Weg in den GP-Sport.

Übrigens: Die drei Talente Anina Urlaß, Tudor Dedea und Tobias Kitzbichler durften beim Österreich-GP in Spielberg vor zehn Tagen an einer Pressekonferenz teilnehmen und trafen dort auf die MotoGP-Superstars, darunter Brad Binder, Fabio Quartararo und der spätere Spielberg-Sieger Francesco Bagnaia. Als Draufgabe führte der deutsche Moto2-Pilot Marcel Schrötter die jungen Talente durch seine Box. «Das war ein ganz besonderes Erlebnis, die Stars der MotoGP aus nächster Nähe zu erleben. Alle unsere Fragen bei der Pressekonferenz wurden von den Ridern beantwortet. Auch Marcel Schrötter hat sich viel Zeit genommen und uns sein Bike in der Box genau erklärt», schwärmte Kitzbichler.

Weichenstellung für die Zukunft: «Try out» am Red Bull Ring

Die Vorbereitungen für die Saison 2023 laufen bei beiden Nachwuchsserien bereits auf Hochtouren: Am Sonntag, den 16. Oktober findet daher auf dem Red Bull Ring ein offenes Sichtungstraining für interessierte Jungs und Mädchen statt.

Dabei sind beide österreichischen Einstiegsklassen auf der «Road to MotoGP» vertreten: Sowohl die Ohvale GP-0 160 Minibikes der MiniGP Austria Series (für Fahrer zwischen zehn und 14 Jahren) als auch die KTM RC4 R aus dem Austrian Junior Cup (für Fahrer zwischen 13 und 20 Jahren) stehen bereit und können an der Seite von erfahrenen Instruktoren getestet werden.

«Wir wollen interessierte Mädchen und Burschen herzlich einladen, die Serien und die Bikes besser kennenzulernen. Konkrete Vorkenntnisse sind nicht notwendig, Interesse und Spaß am Motorrad-Rennsport sind natürlich von Vorteil», erklärt dazu Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Alle Informationen und Anmeldung unter www.minigpaustria.at bzw. www.austrianjuniorcup.at.