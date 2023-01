Drei deutsche Hoffnungen im Northern Talent Cup 2023

24 Fahrer aus zehn Ländern starten 2023 in der Nachwuchsserie, die von WM-Promoter Dorna, Hersteller KTM und dem ADAC veranstaltet wird. Mit dabei: Rocco Caspar Sessler, Julius Coenen und Anakin Zelenak aus Deutschland.

Die Teilnehmer für den Northern Talent Cup 2023 stehen fest: 24 junge Fahrer aus zehn Nationen treten in den 14 Rennen in diesem Jahr auf identischen Motorrädern von KTM gegeneinander an. Saisonstart ist vom 21. bis. 23. April im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem TT Circuit im niederländischen Assen. Zuvor bereiten sich die Teilnehmer bei einem offiziellen Test in der Motorsport Arena Oschersleben am 29./30. März auf den Northern Talent Cup 2023 vor.

In das permanente Starterfeld 2023 haben es insgesamt drei deutsche Nachwuchspiloten geschafft. Rocco Caspar Sessler wird wie schon im Vorjahr im MCA Racing Team antreten. Der 14-Jährige erreichte in seiner Debütsaison 2022 den zwölften Rang der Gesamtwertung und will nun mit Erfahrung im vorderen Feld kämpfen.

Nur knapp dahinter belegte Julius Coenen 2022 Rang 13 der Gesamtwertung. Der Pilot von HJRT (Helena und Julius Racing Team) hat im vergangenen Jahr viel gelernt und will das erworbene Wissen nun in starke Ergebnisse umwandeln. Dagegen wird Anakin Zelenak seine erste Saison im Northern Talent Cup bestreiten. Der 14-Jährige tritt mit dem JRP Academy Racing Team an.

Die drei deutschen Vertreter treffen auf harte Konkurrenz. Die weiteren 21 Piloten kommen allesamt aus Europa. Mit vier Österreichern, vier Niederländern, einem Dänen, zwei Belgiern, vier Schweizern und einem tschechischen Pilot sind auch Deutschlands Nachbarländer stark vertreten. Dazu gesellen sich drei Nachwuchsfahrer aus Italien, ein Ungar und ein ukrainischer Teilnehmer.

Die NTC-Starterliste 2023

2 Jordan Bartucca/ITA

4 Niklas Wannenmacher/ AUT

5 Tom Willem Kuil/ NED

7 Rocco Caspar Sessler/ GER

9 Luis Rammerstorfer/ AUT

12 Martin Vincze/ HUN

14 Roberto Piras/ ITA

15 Julius Ahrenkiel-Frellsen/ DEN

16 Kyano Schoo/ NED

23 Lorenzo Pontillo/ BEL

25 Kimi-Nikita Gundermann/ SWI

29 Filip Novotny/ CZE

31 Delano Greven/ NED

33 David Sidorov/ UKR

36 Jurrien van Crugthen/ NED

41 Loris Dekkers/ BEL

42 Julius Coenen/ GER

46 Matteo Masili/ ITA

48 Lenoxx Phommara / SWI

53 Levin Phommara/ SWI

55 Anakin Zelenak/ GER

57 Kilian Holzer/ AUS

81 Daniel Krabacher/ AUS

95 Maxime Schmid/ SWI