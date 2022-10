Noah Dettwiler: «Ich weiß, woran ich arbeiten muss» 30.10.2022 - 18:30 Von Jordi Gutiérrez

© Facebook/Noah Dettwiler Noah Dettwiler hatte ein erfolgreiches Saisonfinale in Valencia

Noah Dettwiler erkämpfte sich am Sonntag beim JuniorGP-Finale in Valencia sein bestes Saisonergebnis. Der Schweizer punktete in beiden Rennen und hofft auf eine weitere Saison in der Junioren-WM.