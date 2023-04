Bradl-Junioren: Stefan schickt Papa Helmut

Während Ex-Weltmeister Stefan Bradl als MotoGP-Testfahrer in Spanien unterwegs war, probte die neue Generation der Honda-Challenge-Teilnehmer unter der Regie von Helmut Bradl.

Während sich in zahlreichen Bundesländern die Schüler auf die schulfreien Osterferien freuten, gingen sechs Schülerinnen und Schüler freiwillig und mit Begeisterung am Dienstag nach Ostern in Schule der besonderen Art. Nicht zum Nachsitzen, sondern zu Lehrer Bradl in die Rookie-Schule. Während der Honda Test- und Vertragsfahrer Stefan Bradl selbst allerdings in Spanien beim Testen seiner Arbeit nachging, wurden die Youngster von HRC-Chef Adi Stadler, Vater Helmut Bradl und der Mechaniker-Crew betreut. Zum Trainings-Lehrgang eingeladen waren Thias Wenzel, Anina Urlaß, Fynn Kratochwil, Ben Wiegner, Richard Irmscher und Pillip Tonn.

In erster Linie ging es bei dem Training in Hockenheim darum, sich nach der Winterpause wieder auf die NSF 250 R einzugewöhnen und Abstimmungsarbeiten durchzuführen. Zwar hatten einige der Nachwuchsfahrer schon in den Wintermonaten in den wärmeren Regionen Europas die ersten Trainingskilometer abgespult, doch unter der Anleitung der Honda-Technik-Crew war das nochmals etwas anderes und ganz speziell.

Am Ende des Tages hatte sich der Einsatz gelohnt. Das Wetter mit Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen machte den Testtag angenehm, vertraute Abläufe wurden geübt und spielten sich wieder ein. So gerüstet kann die Saison in Angriff genommen werden.

Bereits am Wochenende vom 22. bis 23. April planen einige der Piloten den nächsten Einsatz bei den Test & Race-Tagen in Colmar-Berg (Luxemburg). Das erste Rennen um Punkte der Honda Talent Challenge findet dann auf dem TT Circuit in Assen, eine Woche nach dem Grand Prix, im Juni statt. Dann folgen in den nächsten Wochen und Monaten die Stationen in Oschersleben, Most, Colmar-Berg und Mirecourt, ehe Ende September die Saison endet.

Termine 2023 (Änderungen möglich)

22. - 23.04. Track- & Test Day - Circuit of Luxembourg

30.06. – 02.07. Dutch Moto Classic - TT Circuit Assen

21. - 23.07. Börde Moto Klassik - MotorArena Oschersleben

11. - 13.08. Czech Moto Classic - Autodrom Most

02. - 03.09. Luxemburg Classic - Circuit of Luxembourg

16. - 18.09. Track- & Race Day - Circuit Mirecourt

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen werden auf der Homepage aktuell unter www.klassik-motorsport.com oder honda-talent.com veröffentlicht.