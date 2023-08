Neu: Northern Talent Cup 2024 wieder auf Honda

Der Northern Talent Cup wird 2024 wieder mit Honda-Racern ausgetragen. KTM baut dafür weiter die 250-ccm-Bikes für den Austrian und den neuen ADAC Junior Cup.

Deutschland, die Schweiz und Österreich haben keinen GP-Stammfahrer mehr mit Ausnahme von Lukas Tulovic. Sämtliche Bemühungen, neue Talente vom Kaliber Stefan Bradl, Jonas Folger und Sandro Cortese zu finden, sind in den letzten Jahren kläglich gescheitert, wegen dilettantischer Konzepte, wegen der Untätigkeit und Planlosigkeit des deutschen Verbands DMSB und der Trägervereine DMV und ADAC.

Morgen wird in Spielberg wieder einmal ein neues Konzept präsentiert. Carlos Ezpeleta, Sports Chief Officer der Dorna, KTM-Vorstand Hubert Trunkenpolz Dorna Talent Promotion Technical Director Alberto Puig und Fabian Schuster (ADAC) werden ein paar neue Projekte präsentieren. Es wird künftig einen neuen ADAC Junior Cup mit KTM geben, der gemeinsam mit dem Austrian Junior-Cup ausgetragen wird.

Doch von vielen Experten wurde in den letzten Jahren kritisiert, dass aus dem Northern Talent Cup (NTC) zuletzt keine GP-Talente hervor gegangen sind, seit dort keine richtigen Rennmaschinen mehr verwendet werden. Deshalb wird der NTC nächstes Jahr mit den Honda-Moto3-Production-Racern NSF250R gefahren, die auch in allen anderen Talent Cups in Europa und Asien eingesetzt werden. Dieses Motorrad kostet 13.350 Euro inkl. 19 Prozent Mwst.

In Europa betreibt die Dorna alle Talent Cups mit den Honda-Production Racern. Deshalb wurde vor vier Jahren KTM gebeten, für 2020 ein 250-ccm-Motorrad für den NTC zu entwickeln. Vorgabe: Eine Vrgabe soll in der Herstellung nicht viel mehr als 10.000 Euro kosten.

Also wurde ein Standard-KTM-250-SXF-Motocross-Motor in ein Rolling-Chassis verpflanzt, die Leistung liegt bei 46 PS, das Gewicht bei 95 kg.

Die Red Bull-Rookies-Cup-Teilnehmer hingegen verfügen mit den KTM RC250R über echte 250-ccm-Racer, wenn auch auf der technischen Basis von 2012, aber sie verfügen über 50 PS und wiegen ca. 82 kg.

In der Moto3-WM leisten die baugleichen 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-RC250GP-Bikes von KTM, Husqvarna, GASGAS und CFMOTO mehr als 60 PS; das Gesamtgewicht für Motorrad, Fahrer und Bekleidung liegt bei 152 kg. Das Rennmotorrad allein bringt 82 kg auf die Waage.