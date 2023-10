Österreich: Von der KTM Motohall zum GP Valencia

Die Motorrad-Talentschmieden haben die Saison 2023 beendet. Teilnehmende aus Österreich wurden bei der Award Ceremony ausgezeichnet. Fünf Asse der MiniGP-Series reisen zum Weltfinale nach Spanien.

Insgesamt 30 Jungs und Mädchen in beiden Fahrerwertungen (160er- und 190er-Klasse, inklusive Wildcard-Fahrer. Damit stellt die MiniGPTM Austria Series 2023 einen neuen Teilnehmerrekord auf. Mit Ethan Sparks (GBR, 160er-Klasse) und Anina Urlaß (DEU, 190er-Klasse) wurden die beiden Sieger bei der Award Ceremony 2023 am 20. Oktober in der KTM Motohall in Oberösterreich von Serien-Mentor Gustl Auinger ausgezeichnet.

Ein rot-weiß-roter Gesamtsieger wurde in der KTM Motohall im Rahmen der Award Ceremony ebenso geehrt: Der Tiroler Daniel Krabacher krönte sich im Austrian Junior Cup zum Champion 2023 und verwies Niklas Wannenmacher (NÖ) und Alexander Weizel (DEU) auf die Plätze.

Nächster Stopp: MiniGP-Weltfinale in Spanien

Für die schnellsten Talente der MiniGP Austria Series geht es demnächst nach Spanien. Von 21. bis 23. November duellieren sich die Top-Piloten beider Klassen (160er und 190er) mit den weltbesten MiniGP-Ridern im Rahmen des MotoGP-Saisonfinales in Valencia. In der 160er-Klasse werden Ethan Sparks und Yevsevii Kovalov beim Weltfinale an den Start gehen, in der 190er-Klasse vertreten mit Anina Urlaß (DEU), dem Tiroler Tobias Kitzbichler und Ben Wiegner (DEU) die Top 3 der abgelaufenen Saison die MiniGP Austria Series in Spanien.

Austrian Junior Cup wird 2024 international

Aus dem Austrian Junior Cup wird 2024 der KTM Junior Cup powered by ADAC. Die neue Rennserie ist Teil des DORNA-Programmes „Road to MotoGP“ und soll Zweirad-Nachwuchstalenten im deutschsprachigen Raum den Schritt in den professionellen Motorsport ermöglichen. Ein Vorhaben, das 2021 mit dem Austrian Junior Cup begann und ab 2024 mit Unterstützung des ADAC noch stärker auf den gesamten deutschsprachigen Raum ausgeweitet wird. Gefahren wird auf Einheitsmotorrädern aus Österreich. Alle Fahrer werden weiterhin auf der KTM RC4 R mit 250 ccm Viertakt-Motoren an den Start gehen.

Stimmen der Aktiven und Verantwortlichen

Anina Urlaß, Gesamtsiegerin MiniGPTM Austria Series 2023 in der 190er-Klasse: «Das ist mein größter Erfolg bisher, ich bin super happy. Ich freue mich auf Valencia, im letzten Jahr habe ich das Weltfinale ja knapp verpasst.»

Tobias Kitzbichler, Gesamt-Zweitplatzierter in der 190er-Klasse: «Es war eine herausfordernde Saison in der neuen 190er-Klasse und ich bin stolz, dass ich mich nach 2022 wieder für das Weltfinale qualifizieren konnte.»

Daniel Krabacher, Gesamtsieger Austrian Junior Cup 2023: «Ich bin sehr glücklich, dass es 2023 mit dem Titel im AJC geklappt hat. Es war eine sehr intensive Saison mit enorm starker Konkurrenz und schnellem Racing.»

Gustl Auinger, Schirmherr MiniGPTM Austria Series: «Die Entwicklung im zweiten Jahr mit so vielen Mädchen und Burschen im Fahrerfeld ist wirklich erfreulich. Wir haben viele spannende Rennen in ganz Österreich gesehen und junge Talente, die sich richtig wohl am Bike fühlen. Genau so soll es sein.»

Chris Schipper, Managing Director KTM Österreich: «Die Steigerung der teilnehmenden österreichischen Talente war enorm. Um auf internationaler Bühne bestehen zu können, erweitern wir den Cup in Kooperation zwischen KTM und dem ADAC nun auf den gesamten deutschsprachigen Raum.

Ab sofort kann man sich für den KTM Junior Cup powered by ADAC 2024 abmelden.