Horst Saiger: Garagentreff und Abverkauf

Der Strassenrennfahrer Horst Saiger löst nach dem Rücktritt seine Werkstatt in Oberriet/Schweiz auf – mit Grillfest, Livemusik, Filmvorführung und Verkauf von Werkzeug und Erinnerungsstücken.

«Ein kleines Abschiedsfest» kündigt Horst Saiger für Samstag, 4. November und Sonntag 5. November in seiner Werkstatthalle in Oberriet/Schweiz an. Am Samstagmorgen geht es los ab 10 Uhr mit Benzingesprächen und Verkauf, zu Mittag gibt’s Grillwürste und ab 15 Uhr greift Franky in die Saiten seiner Gitarre. Um 18 Uhr zeigt Saiger so etwas wie sein Lebenswerk, den Film «Ein Leben – eine Leidenschaft», der sein Rennfahrerleben samt allen Höhepunkten und Tiefschlägen dokumentiert, gewürzt mit dem unnachahmlichen Saigerschen Humor.

Am Sonntag wird ab 10 Uhr verkauft und geräumt, um 15 Uhr will Saiger dieses Kapitel abgeschlossen haben. Verkauft werden Werkzeuge, Lederkombis und Souvenirs aus Saigers aktiver Rennsportzeit. «Viele Sachen werde ich auch verschenken und einen Teil des Erlöses werde ich der Joey Dunlop Foundation spenden», so Saiger.