Kawasaki Ninja Cup: Jetzt schon ab 14 Jahren

Die Macher des wiederaufgelegten Cup haben jetzt das Mindestalter für die Teilnehmer auf 14 Jahre gesenkt. Somit eröffnet sich für Nachwuchspiloten eine neue Chance, sich auf höhere Aufgaben vorzubereiten.

Es gibt ihn wieder, den Kawasaki-Ninja-Cup. Mit der neuen Ninja ZX-4 RR bringt der japanische Hersteller im Modelljahr 2024 ein kleines Superbike mit 400 cm³ Hubraum auf den Markt, das die supersportliche Vierzylinder-Modellreihe nach unten abrundet. Dieses renntaugliche Sportmotorrad aus der Ninja-Familie ist dafür gemacht, auf der Rennstrecke bewegt zu werden. Das war nicht zuletzt der Grund, für dieses Motorrad einen Marken-Cup zu etablieren, wie schon vor rund 30 Jahren mit der ZXR 400 geschehen.

Die Cup-Version wird mit einigen Modifikationen an die zukünftigen Piloten ausgeliefert. Umgerüstet mit Teilen der Cup- Ausrüster, wie Verkleidung, ECU, Öhlins-Federbein, Auspuff, Bremsenzubehör sowie dem umfangreichen Bekleidungs- und Zubehörpaket mit Lederkombi, Helm und Zelt, beträgt der Kaufpreis Euro 15 990. Inbegriffen sind die Nenngebühren für die Events.

Mit zunächst fünf Veranstaltungen in der bevorstehenden Rennsaison nehmen die Kawasaki-Piloten an den Wertungsläufen zum Cup teil. Am Ende winken dem Gewinner nicht nur Preisgelder und Sachpreise, sondern für den Gesamtgewinner die Teilnahme an einem Lauf zur Internationalen deutschen Meisterschaft (IDM) in der Pro Superstockklasse am Ende der Saison. Da die Läufe, bis auf eine Ausnahme, im Rahmen der Moto Trophy Serie angesiedelt sind, haben die Fahrer die Möglichkeit, an weiteren nicht zur Wertung zählenden freien Rennen teilzunehmen.

Ideal zum Einstimmen auf das neue Arbeitsgerät ist das Auftakttraining Anfang April in Mirecourt mit reichlich Fahrzeit zu empfehlen. Ebenfalls angeboten wird ein B-Plus Lehrgang für Neueinsteiger. Besonders interessant für die Aufsteiger aus den Mini-Bike-Serien: Das Eintrittsalter für die Teilnahme wurde auf 14 Jahre gesenkt.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung am Cup sind an Marco Pascher unter racing@kawasaki.de zu richten. Die Details zu den Veranstaltung und Rennstrecken sind auf der Homepage unter www.klassik-motorsport.com hinterlegt.