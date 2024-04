NTC 2024: Ab heute Test in Oschersleben 06.04.2024 - 09:48 Von Esther Babel

© NTC Auf die Strecke geht es erst einmal zu Fuß

Die Vorbereitungen für eine weitere Saison auf der Road to MotoGP haben begonnen. Der Start des Northern Talent Cup 2024 steht vor der Tür, mit einem Vorsaisontest in Oschersleben am 6. und 7. April.