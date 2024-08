NTC Assen: Team Kiefer mit weiblicher Verstärkung

Die Nachwuchsklasse im Rahmen der IDM, initiiert von WM-Promoter Dorna, Honda und dem ADAC, biegt mit Hochgeschwindigkeit auf die Zielgerade ein. Lokalmatador Jurrien van Crugten vor Assen Erster.

Nach über fünf Wochen Sommerpause geht es direkt für die Nachwuchspiloten nach dem Saisonhighlight des Northern Talent Cup mit der MotoGP auf dem Sachsenring an diesem Wochenende (16. bis 18. August) wieder auf die Piste. Zur vorletzten Veranstaltung der Saison 2024 kehren die NTC-Fahrer zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) auf den niederländischen TT Circuit in Assen zurück.

Mit einem Sieg im zweiten Rennen auf dem Sachsenring konnte zuletzt Jurrien van Crugten seine Führung in der Gesamtwertung auf 157 Punkte ausbauen. Der Niederländer wird nun auf seiner Heimstrecke versuchen, weitere Zähler auf die Verfolger gutzumachen. Sein erster Verfolger ist nach einem zweiten Saisonsieg und einem zweiten Platz auf dem Sachsenring nun der Österreicher Tobias Kitzbichler mit 131 Punkten. Dicht dahinter liegt der Franzose Antoine Nativi mit 111 Zählern auf Gesamtrang 3.

Mit 109 Punkten belegt Richard Irmscher aktuell Position 4 der Gesamtwertung und ist damit nach wie vor der beste Deutsche im Feld. Der 15-jährige Pilot des Racingteam Irmscher hat sich viel vorgenommen. «Die vergangenen zwei Veranstaltungen liefen nicht so gut und deshalb müssen jetzt Ergebnisse her», gibt er klar zu verstehen. Irmscher hat sich die Top-3 am Saisonende zum Ziel gesetzt. «Ich werde sehen, was ich machen kann, und hoffe in Assen idealerweise auf einen Doppelsieg.»

Thias Wenzel liegt nach fünf von sieben Runden der Saison mit 67 Punkten in den Top-10 des NTC. Der Kiefer Racing-Fahrer meint: «Die Strecke gefällt mir sehr gut, weil ich das Layout mag. Mir gefallen die Strubben-Kurve und die letzte Schikane am besten.» Der 15-Jährige nimmt sich zunächst vor, seine Rundenzeiten auf dem TT Circuit zu verbessern. «Außerdem hoffe ich in beiden Rennen auf gute Platzierungen», ergänzt er.

Nur 15 Punkte fehlen Ben Wiegner auf seinen Landsmann Wenzel. Der JB-Racing-Fahrer belegt aktuell Platz 11 der Gesamtwertung und freut sich auf den Kurs in den Niederlanden. «Ich mag Assen, weil die Strecke so flüssig und schnell ist», bemerkt der 14-Jährige und ergänzt: «Ich erwarte dort, dass ich auf jeden Fall vorne mitfahren kann und ein gutes Tempo habe.»

Alexander Weizel konnte im tschechischen Most zur vierten Runde seine ersten beiden Meisterschaftspunkte sammeln und hofft, sich nach einem Sommer voller Training und Vorbereitungen weiter verbessern zu können. «Ich erwarte viel in Assen, vor allem gute Platzierungen, denn wir haben Einiges am Motorrad verändert und ich habe auch viel an mir selbst gearbeitet», verrät der 16-Jährige vom Weizel Racing Team, der sich auf den TT Circuit freut. «Am meisten gefällt mir an der Strecke in Assen, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Kursen viel Grip im Nassen bietet», so Weizel zu den Besonderheiten.

Ab diesem Wochenende bekommt Thias Wenzel bei Kiefer Racing zudem Verstärkung. Anina Urlaß, die im vergangenen Monat ihren 14. Geburtstag feierte, kann in den letzten beiden Runden nun ebenso im Northern Talent Cup starten. Als einzige Dame im Feld geht sie motiviert an ihr erstes NTC-Wochenende heran: «Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber es überwiegt eher die Vorfreude endlich im Northern Talent Cup mitfahren zu können.»

Auf dem TT Circuit in Assen ist Urlaß bisher erst einmal gefahren. «Das war letztes Jahr bei der Honda Talent Cup Challenge. Daher habe ich noch nicht viel Erfahrung dort», gibt sie zu. Gleichzeitig freut sich die 14-Jährige auf ihr Einstiegs-Rennwochenende zur IDM. «Das Besondere wird das Fahren vor so vielen Zuschauern im Rahmen der IDM sein. Das macht bestimmt viel Spaß», ergänzt sie.

Runde 5 beginnt für die Nachwuchspiloten mit dem ersten 30-minütigen Freien Training um 10:05 Uhr, gefolgt von FT2 um 14:00 Uhr und einem 30 Minuten langen ersten Qualifying ab 17:20 Uhr am Freitag. Das zweite Qualifying um 11:40 Uhr am Samstag entscheidet dann über die finale Startaufstellung für beide Rennen, die jeweils am Samstag zum 16:10 Uhr und am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet und live unter idm.de/live im Stream verfolgt werden können.