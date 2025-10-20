Northern Talent Cup: Anmeldung für 2026 gestartet

In der Saison 2025 konnte der Deutsche Fynn Kratochwil den Nachwuchs-Cup gewinnen. Damit hatte er seine Eintrittskarte für den Red Bull Rookies Cup in der Tasche. Die Anmeldung läuft.

Ab sofort kann man sich für den Northern Talent Cup 2026 anmelden. Die Bewerbungsfrist endet am 25. Dezember 2025 und bis dahin können sich junge Talente ihren Startplatz in der Nachwuchsserie von ADAC und MotoGP Vermarkter Dorna Sports sichern. Ausgewählte Fahrer werden bis zum 16. Januar 2026 benachrichtigt.

In der sechsten Saison der Nachwuchsserie werden alle Teilnehmer wie bereits in den vergangenen drei Jahren auf Honda NSF250 R Maschinen mit Pirelli-Reifen antreten. Dies sorgt für gleiche Rennbedingungen wie in anderen Nachwuchsserien des Road to MotoGP-Projekts von Dorna Sports und schafft damit beste Voraussetzungen für die zukünftige Karriere der Nachwuchstalente.

Der Northern Talent Cup 2026 wird auf 26 Starter beschränkt sein. Die Fahrer müssen zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 03. April 2012 geboren sein, um vor der ersten Runde das Mindestalter von 14 Jahren erreicht zu haben. Die Einschreibung ist für alle Nationen offen, bevorzugt werden jedoch junge Piloten aus Nord- und Zentraleuropa.

Ein Fahrer muss bei der Anmeldung einen Teamnamen angeben und einen Teammanager benennen. Dazu muss jeder Pilot mindestens einen Mechaniker und einen gesetzlichen Vertreter an Bord haben. Auch Teams können sich einschreiben und müssen dafür einen Teammanager benennen, der als Hauptkontakt gilt. Das Team sollte aus einem Fahrer und zwei Mechaniker bestehen, die Familienmitglieder oder Bekannte sein können.

Bei der Anmeldung wird auch nach Erfahrungen gefragt. «Wir sind nicht nur an engagierten Straßenrennfahrern interessiert, auch diejenigen, die Dirtbikes und/oder Motocross-Bikes fahren, können Fahrkünste entwickeln, die sich auf Asphalt in Erfolge umsetzen lassen», erklären die Verantwortlichen. «Es ist nicht erforderlich, Teil eines bestehenden NTC-Teams zu sein, um an der Meisterschaft teilzunehmen.»

Die Saison wird höchstwahrscheinlich aus einem Vorsaison-Test und sieben Renn-Wochenenden bestehen. Der genaue Kalender wird veröffentlicht, nachdem die Kalender für MotoGP, WorldSBK und IDM veröffentlicht wurden. Denn bei diesem Renn-Serien soll der Northern Talent Cup wie schon in der Vergangenheit im Rahmen-Programm auftreten.