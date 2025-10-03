Erfreulich: Pekka Päivärinta macht auch 2026 weiter

Trotz seines 54 Jahre ist Pekka Päivärinta immer noch einer der schnellsten Seitenwagen-Piloten. Ein Karriereende ist noch lange nicht in Sicht. Der fünffache Weltmeister aus Finnland denkt bereits an die nächste Saison.

Es ist 20 Jahre her, dass Pekka Päivärinta erstmals als Sieger eines WM-Laufes auf das Podium stürmte. Der Triumph gelang ihm damals mit seinem schwedischen Beifahrer Peter Wall auf der ehemaligen Grand-Prix-Piste in Grobnik/Rijeka. Und weil ihnen der Siegersekt so gut zu schmecken schien, beendeten sie den zweiten und dritten Lauf ebenfalls an erster Stelle.

Drei Jahre danach war es dann soweit. Mit seinem finnischen Landsmann Timo Karttiala eroberte er mit zwei Punkten Vorsprung auf Tim Reeves/Patrick Farrance seinen ersten WM-Titel. Vier weitere sollten folgen. 2010, 2011 und 2013 sorgte der Schweizer Adolf Hänni für optimale Unterstützung, 2016 «turnte» die Finnin Kirsi Kainulainen an seiner Seite.

Auch wenn sein letzter WM-Titel schon etwas länger zurückliegt ist Päivärinta nach wie vor ein Pilot, den es zu schlagen gilt, wenn man auf dem Podium stehen möchte. Seit seinem Wechsel von einem LCR- auf ein ARS-Chassis ist er zu seiner alten Stärke zurückgekehrt. Adam Christie als sein Beifahrer und damit die technische Unterstützung von Christie Engineering Services sind zusätzliche Garanten für seine Top-Resultate.

Vor wenigen Wochen gewann der zurückhaltende Multi-Champion am zweiten Assen-Wochenende das Sprintrennen – es war sein 35. WM-Laufsieg. Bei nassen Bedingungen zeigte er seine einzigartige Fahrzeugbeherrschung und ließ seinen Gegnern nicht den Funken einer Chance. Danach gab es niemanden im Fahrerlager, der ihm diesen Erfolg nicht gegönnt hätte.

Sehr zur Freude seiner Fans wird Päivärinta, der vor dem Finale in Oschersleben an der vierten Stelle der WM-Tabelle liegt, auch 2026 um Meter und Sekunden kämpfen. «Ja, ich möchte weiter Rennen fahren und habe bereits etwas Geld dafür investiert», ließ der 54-jährige Finne SPEEDWEEK.com wissen, der sich gleichzeitig Sorgen macht, dass nächste Saison die Rennen nicht mehr live zu sehen sein könnten.

«Ohne Übertragung im Fernsehen oder wenigstens im Internet wird das Marketing für mich schwierig werden. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich dann nicht die britische Meisterschaft fahren könnte, wenn diese Serie weiterhin übertragen wird, denn im Quality-Sport geht es nicht ohne Sponsoren und die wollen gesehen werden.»

Zeitplan Sidecar Festival

Freitag, 03.10.2025

12:00-12:20 Freies Training Classic Demo 1

12:25-12:45 Freies Training Classic Demo 2

12:50-13:10 Freies Training Classic Demo 3

13:35-14:05 Freies Training Seitenwagen-WM

14:15-14:35 Freies Training Sidecar-Trophy

14:45-15:05 Freies Training Camathias Cup

15:15-15:35 Freies Training Northern Sidecar Cup

15:45-16:05 Freies Training Classic Demo 1

16:10-16:30 Freies Training Classic Demo 2

16:35-16:55 Freies Training Classic Demo 3

17:05-17:25 Freies Training Seitenwagen-WM

Samstag, 04.10.2025

09:00-09:30 Q1 Sidecar-Trophy

09.40-10:00 Q1 Camathias Cup

10:15-10:45 Qualifying Seitenwagen-WM

10:55-11:15 Q1 Northern Sidecar Cup

11:25-11:45 Freies Training Classic Demo 1

11:50-12:10 Freies Training Classic Demo 2

12:10-12:40 Mittagspause

12:40-13:00 Freies Training Classic Demo 3

13:05-13:35 Q2 Sidecar-Trophy

13:45-14:05 Q2 Camathias Cup

14:15-14:35 Q2 Northern Sidecar Cup

14:45-15:05 Freies Training Classic Demo 1

15:10-15:30 Freies Training Classic Demo 2

15:35-15:55 Freies Training Classic Demo 3

16:15-16:55 Sprintrennen Seitenwagen-WM

17:00-17:25 Rennen 1 Sidecar-Trophy

17:25-17:55 Taxifahrten

Sonntag, 05.10.2025

09:00-09:30 Rennen Sidecar-Trophy

09:40-09:55 Warm-up Seitenwagen-WM

10:00-10:35 Rennen 1 Camathias Cup

10:45-11:10 Rennen 1 Northern Sidecar Cup

11:15-11:35 Freies Training Classic Demo 1

11:40-12:00 Freies Training Classic Demo 2

12:00-12:30 Mittagspause

12:30-12:50 Freies Training Classic Demo 3

13:00-13:30 Rennen 3 Sidecar-Trophy

13:30-14:00 Taxifahrten

14:20-15:20 Rennen Seitenwagen-WM

15:25-16:00 Rennen 2 Camathias Cup

16:05-16:30 Rennen 2 Northern Sidecar Cup

WM-Stand (nach 12 von 14 Rennen):

1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, 240 Punkte. 2. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha, 217. 3. Markus Schlosser/Luca Schmidt (CH/D), LCR Yamaha, 199. 4. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB), ARS Yamaha, 151. 5. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 83. 6. Rupert Archer/Ondrej Sedlacek (GB/CZ), ARS Yamaha, 73. 7. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F), LCR Yamaha, 71. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha, 67. 9. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F), ARS Yamaha, 61. 10. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH), LCR Yamaha, 59. Ferner: 15. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, 23.