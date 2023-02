Gespann-Masters 2023: Elf Teams und vier Rennen

Die Teilnehmerliste für das Gespann-Masters 2023 steht. Elf Teams haben sich für die vier Rennen eingeschrieben. Los geht es in Leipzig, das Finale findet in Haunstetten statt.

Die Planung für das Gespann-Masters 2023 steht. Wie Mario Siebert aus Melsungen, Sportleiter dieser europa-offenen Serie für Seitenwagen-Teams mit nationaler Lizenz jetzt mitteilte, haben sich bis zum Einschreibeschluss am 31. Januar elf Teams für diese Saison angemeldet.

Der Titelverteidiger und dreifache Masters-Sieger Mike Kolb fehlt auf dieser Liste, genau wie sein Sohn David. Die beiden Piloten vom MSC Angenrod sind beruflich verhindert.

«Ja, das ist wirklich schade», bedauert auch Siebert deren Fehlen, «aber Mike arbeitet im Bereich Messe-Bau und da gibt es leider Überschneidungen mit Terminen vom Masters. David hat Mike, beziehungsweise dessen Chef, schon vor längerer Zeit bei einer Großveranstaltung zugesagt, dort helfen zu wollen. 2024 wollen sie aber wieder beim Masters dabei sein.»

Mike Kolb hatten sich im vergangenen Jahr in Leipzig mit Desirée Holstein (früher Daubert) im Boot mit nur einem Pünktchen Vorsprung gegenüber den Bahnpokalsiegerinnen Nicole Standke und Beifahrerin Resi Hölper den Masters-Titel gesichert. David Kolb hatte beim Bahnpokal-Finale in Mulmshorn Riesenpech mit einem Aufsteiger beim Start. Dabei knallte ihm das Gespann auf das linke Bein und er und Beifahrer Patrick Herbst mussten danach aufgeben.

Der ursprüngliche Terminplan hat sich um ein Rennen reduziert. Da der MSC Melsungen das diesjährige Rennen um den Bahnpokal der Gespanne ausrichtet, kann der ursprünglich geplante Masters-Durchgang in diesem Jahr nicht an der St-Georgsbrücke stattfinden.

Der Auftakt zum diesjährigen Gespann-Masters findet am 30. April in Leipzig statt. Schon einen Tag vorher nehmen die Teams an einem Lehrgang mit anschließendem Training teil. Nur einen Tag später wird auf der Sandbahn in Lübbenau der zweite Masters-Durchgang gefahren. Rennen 3 folgt an den ersten beiden Tagen im Juli in Zolder (B) und das Finale wird am 23. und 24. September erstmals auf der Sandbahn in Haunstetten ausgetragen.

Siebert erläutert das Prozedere: «In Leipzig fahren alle elf Teams aktiv im Rennen. In Lübbenau wird der Elfte aus Leipzig Reserve sein. In Zolder wiederum ist der Zehnte aus Lübbenau Reserve und der Elfte kommt ins Feld. Ebenso ist es in Haunstetten. Wir blicken voller Zuversicht in die Saison. Wir sind dankbar, dass unsere Gönner weiter hinter uns stehen. Somit kann die Serie wieder wie gewohnt stattfinden. Wir sind uns sicher, dass es wird wieder genauso spannend wird, wie 2022.»

Line-up Gespann-Masters 2023:

Nicole Standke/Resi Hölper (AC Rastede/MSC Nordhastedt), Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire (F), Joachim Martens/Des Vanzonhoven (B), Jens Lorei/Ralf Bittner (MSC Echzell/MSC Nidda), Thomas Buß/Alex Herrmann (MSC Nidda), Ronald Gerlach/Sindy Viràgos, Patrick Hermanns/Sonja Dreyer (MSC Wagenfeld/MSC Mulmshorn), Joachim Laur/Tobias Schneider (AMC Haunstetten), Fabian Müller/Peter Maurer (MSC Klein-Krotzenburg) und Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann (MSC Wagenfeld), Arne Friskovec/Sarah Strzewinski (MSC Mulmshorn).

Termine Gespann-Masters 2023:

Rennen 1 am 30.04. in Leipzig

Rennen 2 am 01.05. in Lübbenau

Rennen 3 am 01./02.07. in Zolder

Rennen 4 am 23./24.09. Haunstetten

Gespann-Masters 2022 Endstand:

1. Mike Kolb/Desiree Holstein 43 Pkt.

2. Nicole Standke/Resi Hölper 42

3. David Kolb/Patrick Herbst 32

4. Jens Lorei/Ralf Bittner 31

5. Fabian Müller/Peter Maurer 28

6. Joachim Martens/Des Vanzonhoven 17

7. Anthony Sarrailh/Benjamin Gregoire 14

8. Patrick Hermanns/Sonja Dreyer 11

9. Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann 7

G Davey Dodde/Silvia Middel (14)

G Oswald Bischoff/Mario Siebert (13)

G Udo Poppe/Martin Weick (11)