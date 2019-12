Superbike-WM

Vierte Rennserie: Neuer Zeitplan für die Superbike-WM

Weil 2020 eine vierte Rennserie bei den Europa-Meetings an den Start gehen wird, müssen sich Fans der Superbike-WM an einen neuen Zeitplan gewöhnen.

Bei den Meetings der Superbike-WM in Europa wird 2020 zusätzlich der «Yamaha R3 bLUcRU European-Cup» integriert. Die Nachwuchsserie absolviert am Freitag zwei freie Trainings, am Samstag die Superpole und das Rennen. Der Sonntag geht dann wie gewohnt mit den beiden Supersport-Weltmeisterschaften und der Superbike-WM über die Bühne.

Um Platz für die zusätzlichen Sessions zu schaffen, wurde der Standard-Zeitplan der seriennahen Weltmeisterschaft leicht modifiziert. Die Zeiten der Superbike-WM sind aber zu 2019 unverändert.

Das ist der neue Master-Zeitplan für die Superbike-WM 2020

Freitag Beginn Dauer Serie Session 09:00 30 min SSP-300 FP1 A 09:45 30 SSP-300 FP1 B 10:30 50 SBK-WM FP1 11:30 45 SSP-WM FP1 12:30 30 R3-Cup FP1 13:30 30 SSP-300 FP2 A 14:15 30 SSP-300 FP2 B 15:00 50 SBK-WM FP2 16:00 45 SSP-WM FP2 17:00 30 R3-Cup FP2 Samstag Beginn Dauer Serie Session 09:00 Uhr 20 min SBK-WM FP 3 09:30 20 SSP-WM FP 3 10:00 15 SSP-300 FP 3 A 10:25 15 SSP-300 FP 3 B 11:00 25 SBK-WM Superpole 11:40 25 SSP-WM Superpole 12:20 20 SSP-300 Superpole 12:50 20 R3-Cup Superpole 14:00 SBK-WM Rennen 1 15:15 SSP-300 Last-Chance-Race 16:10 R3-Cup Rennen Sonntag Beginn Dauer Serie Session 09:00 Uhr 15 min SBK-WM Warm-up 09:25 15 SSP-WM Warm-up 09:50 15 SSP-300 Warm-up 11:00 SBK-WM Superpole-Race 12:30 SSP-WM Rennen 14:00 SBK-WM Rennen 2 15:15 SSP-300 Rennen