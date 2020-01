Superbike-WM

Kawasaki-Präsentation: Weshalb Sensationen ausbleiben

Nach Honda ist nun auch der Präsentationstermin des Kawasaki-Werksteams in der Superbike-WM 2020 bekannt. Neu ist vor allem das britische Fahrer-Duo.

Vor einem Jahr erfolgte die Kawasaki-Präsentation kurz vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2019 im Silverwater Ressort nahe Phillip Island/Australien. In diesem Jahr ist das vom spanischen Provec-Team organisierte Werksteam früher dran und wird am 6. Februar an seinem Standort bei Barcelona den Schleier seines diesjährigen Superbike-Projekts lüften.

Viel Neues ist nicht zu erwarten. Es käme einer Sensation gleich, wenn die leicht überarbeitete ZX-10RR nicht in grün lackiert sein würde. Neu ist vor allem der Teamkollege des fünffachen Weltmeisters Jonathan Rea. Der Engländer Alex Lowes übernimmt den Platz von Leon Haslam, der zum neuen Honda-Werksteam gewechselt hat.



Der drei Jahre jüngere Lowes soll an der Seite des Kawasaki-Stars zum Nachfolger von Rea aufgebaut werden. Rea wird wenige Tage vor der Teampräsentation 33 Jahre alt.