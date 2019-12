Superbike-WM

Unglaublich: Jonathan Rea seit 48 Rennen in den Top-5

Die Statistik der Superbike-WM wird von Jonathan Rea dominiert. Von der Konstanz des Kawasaki-Pilot kann sich selbst MotoGP-Star Marc Márquez eine Scheibe abschneiden.

Fünf Mal wurde Jonathan Rea bereits in Folge Superbike-Weltmeister und auch bei den Wintertests zeigte der Kawasaki-Pilot kein Zeichen eines bevorstehenden Motivationsverlusts – auch in der Superbike-WM 2020 ist der Nordire der Favorit.

Beeindruckend ist die Konstanz, mit der der 32-Jährige seiner Arbeit nach geht. In der vergangenen Saison beendete Rea nicht nur alle 37 Rennen, er stand auch unglaubliche 34 Mal auf dem Podium: 17 Mal als Sieger, 16 Mal als Zweiter und ein Mal als Dritter! Neben zwei vierten Plätzen in Jerez war Platz 5 in Misano (Superpole-Race) sein schlechtestes Finish.

Saisonübergreifend betrachtet ist die Konstanz des Weltmeisters noch erstaunlicher: Seit 48 Rennen beendete Rea jedes Rennen nicht nur in den Punkten, sondern auch nie schlechter als Platz 5. Diese Serie begann in Laguna Seca 2018 und wird wohl auch noch in 2020 weitergehen. Sein letzter Nuller stammt aus Brünn 2018, als Rea im zweiten Lauf nach einer Berührung mit seinem damaligen Teamkollegen Tom Sykes stürzte.