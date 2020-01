Superbike-WM

Ben Bostrom: «Jeder der lügt, wird entlarvt»

Der Kalifornier Ben Bostrom fuhr 104 Rennen in der Superbike-WM und pflegte viele Freundschaften mit seinen Gegnern. Er weiß aber auch, dass Fans vor allem durch rivalisierende Piloten angezogen werden.

In den Jahren 1998 bis 2002 konnte Ben Bostrom in der Superbike-WM 17 Podestplätze und sieben Siege erringen, 2001 wurde er auf Ducati WM-Dritter. Heute verfolgt der 45-jährige Kalifornier die Rennszene nur noch aus der Ferne und widmet sich seiner Familie. Er hat dennoch einige Ratschläge für Fahrer und Veranstalter parat.

«Die Rennfahrer müssen auf den Titelseiten der allgemein bekannten Magazine erscheinen, damit die Öffentlichkeit die Protagonisten wahrnimmt», weiß der Mann aus Redding. «Valentino Rossi ist eine allseits bekannte Persönlichkeit und nicht nur ein Rennfahrer. Ich hatte ebenfalls meinen Anteil an Popularität, weil ich in verschiedenen Shows aufgetreten und in Musikmagazinen erschienen bin. Der Erfolg einer Weltmeisterschaft hängt davon ab, wo die Superstars sind. Die Fans lieben Rivalitäten. In der MotoGP-WM vertragen sich Rossi und Márquez nicht und das zieht die Massen an. Wie auch immer, um vom Ärger verschont zu bleiben, muss eine Persönlichkeit immer er oder sie selbst bleiben. In jeder Situation! Jeder, der lügt oder etwas vorspielt, wird früher oder später entlarvt und das ist wirklich schade.»