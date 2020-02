Superbike-WM

Jonathan Rea (Kawasaki) nimmt jede Herausforderung an

Die Rekorde von Kawasaki-Star Jonathan Rea werden viele Jahre Bestand haben. Um fünf Mal Superbike-Weltmeister zu werden und diesen Level zu halten, muss der Nordire Opfer bringen.

Als fünffacher Weltmeister geht Jonathan Rea einmal mehr als Favorit in die neue Saison. Der Kawasaki-Star, der seit 2015 die Superbike-WM dominiert, war bei den Wintertest wie immer souverän und ist in der Saison 2020 erneut derjenige, den es zu schlagen gilt.

«Gewinnen ist wie eine Sucht, egal ob man sich körperlich gut oder schlecht fühlt», gab der 31-Jährige bei der Teampräsentation zu. «Siege sind unser Fokus und unser Ziel. Wir als Team wollen die Referenz bleiben und jeden einzelnen Sieg einfahren.»



«Erfolg zu haben, bedeutet zu gewinnen – für mich ist es aber mehr als nur das. Es geht darum, gesund zu bleiben, Spaß in den Rennen zu haben und mit meinem Team und Familie zu genießen, jede Herausforderung anzunehmen und jede Hürde aus dem Weg zu räumen.»

Als erfolgreichster Superbike-Pilot aller Zeiten spürt Rea, dass ihm nicht jeder den Erfolg gönnt. «Jeder sieht unsere Dominanz in den Rennen, aber niemand sieht, was hinter den Kulissen vorgeht» , grübelte der Brite. «Niemand sieht, wie ich mir jeden einzelnen Tag den Arsch aufreiße. Zu Hause, beim Training, wie ich an jedem fahrerischen Detail arbeite. Außenstehende sehen nur die schönen Momente, aber niemand, wie hart wir dafür arbeiten.»