Superbike-WM

Leon Haslam (5./Honda): «Brauchen mehr Kilometer»

Auch beim Phillip-Island-Test ist Leon Haslam der mit Abstand beste Honda-Pilot. Obwohl der Brite über eine Sekunde auf die Tagesbestzeit verlor, ist seine Performance mit der CBR1000RR-R durchaus respektabel.

In 1:31,196 min büßte Leon Haslam mit der neuen Honda CBR1000RR-R keine 0,5 sec auf die Tagesbestzeit von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) ein. Auf den Rundenrekord von Marco Melandri (Ducati/2018) von 1:30,848 min sind es sogar nur 0,348 sec.



Und Teamkollege Álvaro Bautista war 1,3 sec langsamer als Haslam!

In der Zeitenliste vom ersten Testtag auf Phillip Island reichte das für Platz 5.



«Das ist ok. Aber um ehrlich zu sein, hätte ich vor allem gerne mehr Kilometer abgespult», sagte der 36-Jährige. «Am Vormittag fuhr ich sechs Runden, dann wurde die Session abgebrochen, und am Nachmittag regnete es. Zum Glück war es die letzten 40 Minuten trocken und die Rundenzeiten waren konstant und ordentlich. Trotzdem haben wir noch viel Arbeit zu erledigen.»

Aber Honda läuft die Zeit davon. Am Dienstag steht der letzte Testtag vor dem Saisonauftakt am kommenden Wochenende auf dem Programm.



«Wir müssen schon jetzt das anstehende Rennwochenende denken und uns mit dem möglichen Rennreifen beschäftigen», mahnte Haslam. «Es ist das erste Mal, dass wir das mit diesem Motorrad tun müssen; wir haben keine Erfahrungswerte. Einige meiner Stärken kommen auf Phillip Island besonders zur Geltung. Vor diesem Hintergrund bin ich zuversichtlich, im Moment müssen wir aber testen und entwickeln und auf dieser Basis unsere Entscheidungen treffen. Also versuchen wir, so methodisch wie möglich vorzugehen, anstatt es auf schnelle Rundenzeiten anzulegen.»

Resultate Superbike-WM Phillip Island, 1. Testtag:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,762

3. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,777

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,996

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:31,196

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:31,236

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,252

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,585

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,665

10. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:32,113

11. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:32,264

12. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:32,272

13. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:32,414

14. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:32,498

15. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:32,541

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:32,706

17. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:32,829

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:33,629

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,346