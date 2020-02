Superbike-WM

Phillip Island, 1. Testtag: BMW glänzt auf Platz 2

Am ersten Testtag der Superbike-WM auf Phillip Island fuhren die Besten auf dem Niveau der schnellsten Rennrunde. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) eroberte die Bestzeit, Sandro Cortese gelang auf Kawasaki ein gutes Debüt.

Um 15.40 Uhr, Phillip Island liegt zehn Stunden vor MEZ, startete am Montagnachmittag die zweite zweistündige Test-Session. Pünktlich dazu begann es zu nieseln, sodass sich die ersten 50 Minuten niemand auf die Strecke wagte.



Als Erster riskierte es Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu, der Türke kehrte aber umgehend an die Box zurück.



Zur Halbzeit wagte sich Michael Rinaldi (Go Eleven Ducati) hinaus, in seiner ersten fliegenden Runde fuhr er 1:37,070 min und war damit 6 sec über der Pace vom Montagmorgen. Bereits in Runde 2 fuhr der Italiener drei Sekunden schneller.

Wenig später zog Loris Baz (Ten Kate Yamaha) nach. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte sich die Sonne wieder durch die Wolken und mehr und mehr Fahrer nahmen den Testbetrieb wieder auf.



33 Minuten vor Schluss hatten bereits zehn der 19 Fahrer ihre Zeit vom Morgen verbessert, dann kamen wieder einmal die roten Flaggen heraus und die Session wurde wegen Vögeln auf der Strecke unterbrochen.

BMW-Werksfahrer Tom Sykes war in der Früh als Einziger unter 1:31 min geblieben, es dauerte bis zehn Minuten vor Schluss, dass seine 1:30,938 min von Yamaha-Privatier Loris Baz in 1:30,777 min unterboten wurde.



Zum Vergleich:



Schnellste Rennrunde: Alvaro Bautista (2019), Ducati, 1:30,573 min



Pole-Rekord: Jonathan Rea (2019), Kawasaki, 1:29,413 min

Fünf Minuten vor Ende eroberte Sykes von Baz die Führung zurück und wurde wenige Sekunden vor der schwarz-weiß-karierten Flagge von Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu um 0,022 sec unterboten.

Hinter Razgatlioglu, Sykes und Baz folgt Weltmeister Johnny Rea (Kawasaki) auf Platz 4, Fünfter wurde Honda-Ass Leon Haslam. Der Engländer distanzierte seinen Teamkollegen Alvaro Bautista um 1,4 sec! Scott Redding ist als Sechster bester Ducati-Pilot (+0,496 sec).

Sandro Cortese absolvierte seinen ersten Testtag für Pedercini Kawasaki und beendete ihn mit 1,524 sec Rückstand auf dem beachtlichen elften Platz.

Takumi Takahashi aus dem Team MIE Althea Honda fehlte nach seinem Motorschaden in der ersten Session am Nachmittag. Er hatte in zwei Kurven Öl versprüht, was einige Reinigungsarbeit verlangte.

Resultate Superbike-WM Phillip Island, 1. Testtag:

1. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

2. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,762

3. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,777

4. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,996

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:31,196

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:31,236

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,252

8. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,585

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,665

10. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:32,113

11. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:32,264

12. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:32,272

13. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:32,414

14. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:32,498

15. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:32,541

16. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:32,706

17. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:32,829

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:33,629

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,346