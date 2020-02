Superbike-WM

Tom Sykes (3.) lässt BMW hoffen: «Alles ist möglich»

BMW-Werksfahrer Tom Sykes beendete die zweitägigen Superbike-Tests auf Phillip Island als Dritter. Der Engländer geht davon aus, dass er beim Saisonauftakt am kommenden Wochenende ums Podium kämpfen kann.

0,120 sec fehlten BMW und Tom Sykes nach zwei Testtagen in Südaustralien zur Bestzeit: Nur Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) und Yamaha-Privatier Loris Baz waren minimal schneller.



«Es könnte viel schlimmer sein», grinste Sykes, als er sich im Fahrerlager des Phillip Island Grand Prix Circuits mit SPEEDWEEK.com zusammensetzte. «Es gibt gute Anzeichen, dass wir auch über die Renndistanz schnelle Rundenzeiten fahren können. Okay, wir sind keinen Long-run gefahren, aber mehrere Runs am Stück. Wir können einiges Positives von dem Test mitnehmen, ich bin sehr glücklich, wie es läuft. Unsere Wintertests liefen sehr strukturiert, wir haben auf den Einsatz von Qualifyern und weichen Reifen verzichtet. Das zahlt sich jetzt aus, wir waren in jeder Session in den Top-5. Und das, obwohl wir einige Teile zu testen hatten.»

Kann man anhand der Testergebnisse eine Vorhersage für die Rennen am kommenden Wochenende treffen? «Nein», hielt Sykes fest. «Ich war überrascht, dass einige Leute strauchelten, von denen ich dachte, dass sie viel besser zurechtkommen würden. Und ich war überrascht, dass wir fast schon so etwas wie die Pacesetter waren. Wir sind sehr konstant, unsere Tests waren besser als gedacht.»

Dürfen sich die BMW-Fans berechtigte Hoffnungen auf Podestplätze oder sogar einen Sieg machen? «Alles ist möglich», unterstrich der Weltmeister von 2013. «Wir haben den Boden bereitet und sind in einer guten Position, jetzt müssen wir nur noch abwarten, wie das Rennwochenende läuft. Mit dem, was ich am Dienstag partiell gezeigt habe, traue ich mir Podestplätze zu. Wir haben über die zwei Tage viel experimentiert, jetzt müssen wir aus diesen Erkenntnissen unsere beste Abstimmung zusammenzimmern.»

Sykes eroberte mit der aktuellen S1000RR in der vergangenen Saison vier Podestplätze, auf einen Sieg wartet der bayerische Hersteller seit 78 Monaten.

Kombinierte Zeitenliste Phillip-Island-Test

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,448 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,524

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,568

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:30,882

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,885

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,077

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:31,407

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,436

10. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:31,453

11. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:31,533

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,560

13. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:31,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:31,653

15. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:31,810

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:31,941

17. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:31,944

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:32,676

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,314

