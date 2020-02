Superbike-WM

Toprak Razgatlioglu passte sich an die Yamaha R1 an

Yamaha machte beim Phillip-Island-Test insgesamt einen guten Eindruck. Neuzugang Toprak Razgatlioglu arbeitete an seinem Fahrstil, um die Reifen über die Renndistanz nicht zu zerstören.

Drei Yamaha-Piloten beendeten den zweitägigen Phillip-Island-Test innerhalb nur 0,5 sec mit Weltmeister Jonathan Rea (Kawasaki), der in 1:30,448 min für die Bestzeit sorgte. Die wenigste Erfahrung mit der R1 hat Toprak Razgatlioglu, der im Winter ins Werksteam des Herstellers mit den drei gekreuzten Stimmgabeln im Logo wechselte.

Der 23-Jährige fuhr am Montag in 1:30,740 min Bestzeit, am zweiten Testtag blieb er in 1:30,752 min über dieser Zeit und fiel auf Platz 4 zurück.



«Heute lief es viel besser. Ich habe meinen Fahrstil angepasst und richte das Bike früher auf. Für schnelle Rundenzeiten brauche ich viel Grip und ein gutes Einlenkverhalten», sagte Razgatlioglu im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Daran werden wir am Freitag weiter arbeiten. Nach diesem Test bin ich glücklich. Ich konnte die R1 endlich im Trockenen fahren. Am Nachmittag haben eine Art Rennsimulation gefahren, was recht gut funktionierte. Am Freitag werden wir dennoch das Set-up anpassen, um mehr Grip zu generieren.»

Schnellster Yamaha-Pilot der kombinierten Zeitenliste war Loris Baz (Ten Kate) und auch Michael van der Mark büßte als Siebter nur 0,5 sec auf die Testbestzeit ein.



«Beide sind schnell. Loris auf eine Runde und Michael fuhr sehr gute Long-Runs – und darauf kommt es an, denn das Rennen wird sehr lang», mahnte der Türke- «1:30 min kann man nicht das gesamte Rennen fahren, dann zerstört man seinen Reifen. Wir haben konstant 1:31 min gefahren. Jonathan ist Weltmeister und hier immer sehr schnell. Wir werden sehen. Ich erwarte, dass das Rennen eher langsam beginnt und dann immer schneller wird.»

Kombinierte Zeitenliste Phillip-Island-Test

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:30,448 min

2. Loris Baz (F), Yamaha, 1:30,524

3. Tom Sykes (GB), BMW, 1:30,568

4. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:30,740 min

5. Leon Haslam (GB), Honda, 1:30,882

6. Scott Redding (GB), Ducati, 1:30,885

7. Michael van der Mark (NL), Yamaha, 1:31,077

8. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:31,407

9. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:31,436

10. Alvaro Bautista (E), Honda, 1:31,453

11. Chaz Davies (GB), Ducati, 1:31,533

12. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:31,560

13. Sandro Cortese (D), Kawasaki, 1:31,565

14. Xavi Fores (E), Kawasaki, 1:31,653

15. Maximilian Scheib (RCH), Kawasaki, 1:31,810

16. Garrett Gerloff (USA), Yamaha, 1:31,941

17. Federico Caricasulo (I), Yamaha, 1:31,944

18. Leon Camier (GB), Ducati, 1:32,676

19. Takumi Takahashi (J), Honda, 1:36,314