Superbike-WM

Ist die Honda CBR1000RR-R ein verkapptes MotoGP-Bike?

Die neue CBR1000RR-R ist das radikalste Superbike aus dem Hause Honda aller Zeiten. Bei der Entwicklung wurde tief in die Trickkiste der MotoGP gegriffen.

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 ließen es sich hochrangige Honda-Manager nicht nehmen, um das Debüt der neuen CBR1000RR-R mit eigenen Augen zu verfolgen.



Tetsuhiru Kuwata ist General Manager für Renneinsätze der Honda Racing Corporation. Der Honda-Manager verriet im Exklusiv-Interview, wie stark die Entwicklung der neuen Fireblade vom Racing-Gedanken getrieben wurde.

Kuwata-San, frühere Modelle der CBR1000RR waren mehr auf den Alltag auf der Straße als für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipiert. Warum wurde bei der «Triple-R» eine andere Philosophie verfolgt?

Die Superbike-WM ist stark reglementiert, man kann nicht mehr so viele Modifikationen an den Motorrädern machen wie früher. Wenn wir ein Serienmotorrad in der Superbike-WM einsetzen wollen, muss schon dieses Serienmotorrad ein hohes Racing-Potential aufweisen. Vor diesem Problem stehen alle Hersteller, und es erhöht das Rennstrecken-Potential der Serienmaschinen. Wir bauen die Fireblade seit vielen Jahren, sie ist das sportliche Flagschiff in Hondas Modellreihe. Wir haben ein sehr gutes Image, das wir über die Jahre kontinuierlich aufgebaut haben. Meine persönliche Meinung ist: Das sollten wir nicht einfach wegwerfen. Darum haben wir uns entschieden, eine High Performance Fireblade zu bauen.

Aber es ist nach wie vor ein Straßenmotorrad...

Wir haben die 2020er Fireblade nach dem Leitsatz «born to race» gebaut. Das heißt, wir haben den Fokus vom Straßeneinsatz zum Rennsport verschoben und das in dem Maße, dass ich die Fireblade SP als Production Racer bezeichnen würde. Viele technische Lösungen aus dem MotoGP-Rennsport wurden dabei in die Serie übernommen.

Honda machte viele Jahre einen Bogen um die Superbike-WM, warum der Sinneswandel? Neben dem MotoGP-Einsatz ist es Hondas einziges Rennsport-Engagement Onroad.

Es ist eine Weltmeisterschaft, eine Weltmeisterschaft für Serienmaschinen. Die britische Superbike Serie ist eine nationale Rennserie. Die Serie mit dem höchsten Level ist nach unserer Einschätzung die Superbike-WM, und auch andere Hersteller konzentrieren sich auf diese Serie. Wenn wir die Leistungsfähigkeit der neuen Fireblade demonstrieren wollen, müssen wir uns in der höchsten Kategorie beweisen. So entschieden wir uns, in der Superbike-WM anzutreten.