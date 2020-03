Kawasaki-Star Jonathan Rea vermisst die Rennstrecke Von Kay Hettich

Weltmeister Jonathan Rea befindet sich in einer Zwickmühle. Einerseits würde der Kawasaki-Star lieber heute als morgen auf die Rennstrecke zurückkehren, die Bedrohung durch den neuartigen Coronavirus ist aber zu ernst.

Seit Jonathan Rea 2015 zu Kawasaki wechselte, kam er nach dem Saisonauftakt auf Phillip Island nie schlechter als WM-Zweiter nach Europa zurück. Durch seinen Sturz im ersten Rennen ist der fünffache Weltmeister mit 32 Punkten nur WM-Vierter, sein Rückstand auf seinen Teamkollegen und Leader Alex Lowes beträgt 19 Punkte.



Umso lieber würde der 33-Jährige wieder den Wettstreit auf der Rennstrecke aufnehmen. «Ich vermisse mein Team und ich vermisse es, auf der Strecke zu sein», bedauert Rea. «Am meisten vermisse ich es aber, Rennen zu fahren. Ich werde weiter trainieren und mich auf das nächste Rennen vorbereiten.»

Nach der offiziellen Verschiebung von Katar und Jerez findet das nächste Meeting der Superbike-WM 2020 aber ist Mitte April in Assen statt, doch das glaubt niemand. Vielmehr wird davon ausgegangen, das frühestens Ende Mai in Aragón gefahren werden kann. Dazu muss sich die Lage in Spanien und Italien aber massiv entspannen.



«Diese Zeit ist für alle schwierig, aber die Bedrohung durch Covid-19 ist größer, als unser Sport wichtig. Also müssen wir den Rat der Behörden folgen und zusammenhalten», sieht auch Rea keine andere Möglichkeit. «Im Moment ändert sich das Leben in Großbritannien von Tag zu Tag. Bis dahin bete ich für die direkt oder indirekt betroffenen Menschen.»

So hat sich der Kalender der Superbike-WM 2020 bereits verändert:

28.2.–01.3. Phillip Island/Australien*

13.3–15.3. Losail/Katar verschoben

27.3.–29.3. Jerez/Spanien verschoben

17.4–19.4. Assen/Niederlande

08.5.–10.5. Imola/Italien

22.5.–24.5. Aragón/Spanien

12.6.–14.6. Misano/Italien

03.7.–5.7. Donington Park/England

31.7.–02.8. Oschersleben/Deutschland

04.9.–06.9. Portimão/Portugal

18.9.–20.9. Catalunya/Spanien

25.9.–27.9. Magny-Cours/Frankreich verschoben

03.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10–11.10. San Juan/Argentinien*

24.10.–25.10. Jerez/Spanien



Bisher ohne neuen Termin: Doha/Katar*

* ohne Supersport-300-WM

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: