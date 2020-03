Álvaro Bautista (Honda): «Nur eine Frage der Zeit»

Das Debüt der neuen Honda CBR1000RR-R auf Phillip Island war vielversprechend. Álvaro Bautista ist davon überzeugt, dass starke Ergebnisse nach der Corona-Pause nicht lange auf sich warten lassen werden.

Beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island stand Álvaro Bautista in den Trainings zwar im Schatten seines Honda-Teamkollegen Leon Haslam, doch in den Rennen sammelte der Spanier drei Punkte mehr und ist als WM-Sechster um drei Positionen vor Haslam platziert.

Auch wenn die neue Honda CBR1000RR-R nicht so fulminant wie vor einem Jahr die Ducati V4R debütierte, war das Potenzial offensichtlich. Das sieht auch der 35-jährige Bautista so.



«Es ist ein neues Motorrad, ein neues Team und alles wurde in kurzer Zeit zusammengestellt – es fehlt uns noch an Erfahrung… es ist noch ein langer Weg», betonte der Vizeweltmeister von 2019. «Aber wie man sehen konnte, haben das Bike, die Struktur und HRC das Potenzial, um gute Ergebnisse zu kämpfen. Es ist nur eine Frage der Zeit.»

Vorteil Honda: Japan ist von der Corona-Pandemie weitaus weniger betroffen als Italien, sogar an der Olympiade will Premier Abe festhalten. Die Entwicklung bei der Honda Racing Corporation wird auf jeden Fall weitergehen.



«Wir brauchen diese Zeit, um zu arbeiten und alles in Ordnung und auf die Reihe zu bringen. Wenn wir alles geklärt haben, sind wir an der Spitze», hält Bautista fest. «Wir waren bereits in Australien konkurrenzfähig. Unser Potenzial für Rennsiege haben wir bereits gezeigt. Jetzt ist alles etwas ins Stocken geraten. Aber wir haben jeden Tag kleine Schritte gemacht und sind bereit, den nächsten Schritt in der Entwicklung zu machen. Ich gehe davon aus, dass wir uns beim nächsten Rennen verbessert haben.»

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: