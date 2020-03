Jordi Torres (Honda): «Lowes die größte Überraschung»

Wie jeder wartet auch Jordi Torres sehnsüchtig auf die Fortsetzung der seriennahen Weltmeisterschaft. Den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island beobachtete der beliebte Spanier aus der Ferne.

Jordi Torres hatte für die Superbike-WM 2020 eigentlich einen Vertrag mit dem Pedercini Team, durch den plötzlichen Ausstieg von Hauptsponsor Global Solution stand der 32-Jährige ebenso überraschend vor dem Nichts. Kurz vor Saisonbeginn unterschrieb der Spanier bei MIE Honda, fehlte aber beim Auftaktrennen in Australien.

Eigentlich hätte Torres beim Europaauftakt in Jerez sein Debüt auf der CBR1000RR-R geben sollen, durch die Covid-19-Pandemie wurden aber alle Meetings bis Mai abgesagt bzw. verschoben.



«Erstmal bin ich echt glücklich, dass ich noch einen Platz in der Superbike-WM bekommen habe», hielt der aus Rubi stammende Torres fest. «Ich liebe diese Serie. Es ist auch gut, zu Althea zurückzukehren. Dass jetzt Moriwaki dabei ist, macht es noch etwas spezieller – ich glaube fest an dieses Projekt. Ich habe große Hoffnungen in die neue Honda und hoffe, dass ich meiner Karriere neuen Schwung geben kann.»



Zur Info: Torres fuhr bereits 2016 und 2017 für das Team von Genesio Bevilacqua, damals auf BMW.

Als Zuschauer konnte Torres das Meeting in Australien verfolgen.



«Das erste Meeting war unglaublich. Verschiedene Bikes und Fahrer aus diversen Ländern mischten vorne mit – das ist der Geist der Superbike-WM», sagte er begeistert. «Am Ende sind die Motorräder sehr ähnlich, obwohl unterschiedliche Motorenkonzepte und Elektronik-Systeme verbaut sind. Das ist die Leidenschaft des Wettbewerbs. Phillip Island ist natürlich auch ein magische Piste, die es möglich macht, dass mehrere Hersteller innerhalb einer Sekunde fahren. Die größte Überraschung für mich war aber Lowes, der einen außergewöhnlichen Job gemacht hat.»

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: