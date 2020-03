Covid-19: SBK-Team Barni Ducati repariert Roller

Das Superbike-Team Barni hat seinen Sitz in der vom neuen Coronavirus schwer betroffenen Region Bergamo. Statt der Ducati V4R von Leon Camier werden dort nun Zweiräder von Ärzten und Pflegepersonal repariert.

Wenn man der Corona-Krise etwas Gutes abgewinnen kann, dann dass die Gesellschaft zusammenrückt. Solidarität und gegenseitige Unterstützung werden wieder großgeschrieben.

Besonders stark betroffen ist Bergamo. Bilder von Militärkonvois, die Särge an Covid-19 Verstorbener abtransportieren, sorgen für Beklemmung. Und doch ziehen die Italiener an einem Strang und helfen einander.



Auch Marco Barnabo wollte nicht tatenlos bleiben. Der Eigentümer von Barni Racing öffnet die Werkstatt seines Superbike-Teams, um dort Reparaturen an Rollern und Motorrädern von Ärzten und Pflegepersonal durchzuführen.



«Jeder unternimmt große Anstrengungen, um diesen schwierigen Moment zu überwinden. Ich möchte auch helfen», sagte der engagierte Barnabo.

«Meine Mitarbeiter müssen zu Hause bleiben, aber ich kann etwas tun. Bergamo ist immer noch eine der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Provinzen», leidet Barnabo. «Aus diesem Grund habe ich beschlossen unsere Werkstatt für alle Personen zu öffnen, die in dieser Notsituation an vorderster Front kämpfen. Ärzte, Krankenschwestern und Freiwillige, die mit dem Motorrad fahren und mechanische Hilfe benötigen, können zu mir nach Calvenzano kommen.»



Natürlich hält sich Barnabo an die Auflagen der Behörden und gewährleistet entsprechende Sicherheitsabstände.

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: