Jordi Torres zweifelt: Werksmaterial für MIE Honda?

Jordi Torres mit der CBR1000RR-R in Almeria

Während die meisten seiner Kollegen zumindest den Saisonauftakt der Superbike-WM 2020 in Australien absolvieren konnten, wartet Jordi Torres auf sein erstes Rennwochenende mit MIE Honda.

Mein Meeting der Superbike-WM 2020 auf Phillip Island waren drei von vier Honda-Piloten am Start. Die beiden Werkspiloten der Honda Racing Corporation schlugen sich ansprechend. Vizeweltmeister Álvaro Bautista erreichte die Plätze 6, 16, 6 und ist WM-Sechster, Leon Haslam kam auf den Positionen 5, 8 und 12 ins Ziel und ist WM-Neunter.



Abgeschlagen dagegen MIE-Honda-Pilot Takumi Takahashi, der als HRC-Angestellter maßgeblich an der Entwicklung der neuen CBR1000RR-R beteiligt war. Der Japaner sah nur im Superpole-Race als 15. das karierte Tuch. Teamkollege Jordi Torres fehlte auf Phillip Island.

Auffällig: Keiner der Honda-Piloten ist jünger als 30 Jahre. Honda scheint bei der Entwicklung bewusst auf Routiniers zu setzen. Torres reiht sich mit 32 Jahren und Erfahrung mit Aprilia, BMW, MV Agusta und Kawasaki nahtlos ein.



Torres absolvierte Ende Februar mit der Fireblade SP vom Team LaGlisse einen Test im spanischen Almeria und wartet sehnsüchtig auf den ersten Kontakt mit der MIE Honda.



«Ich kenne Althea und Moriwaki und weiß, dass beide sehr professionell arbeiten», sagte der Spanier. «Deshalb habe ich auch keine Sorgen, irgendwann zum ersten Training auf das Bike zu steigen. Wichtig ist, dass ich die Pirelli-Reifen bereits kenne.»

Der 32-Jährige ist gespannt, wie die Zusammenarbeit mit dem Werksteam aussehen wird. «Ob mit Bautista und Haslam irgendein Austausch geplant ist, weiß ich momentan noch nicht», zuckte der Spaßvogel mit den Schultern. «Zuerst werden wir uns sowieso in die Entwicklung einfinden müssen und gleichzeitig versuchen, so konkurrenzfähig wie möglich zu werden. Ich glaube nicht, dass wir identisches Material von HRC bekommen werden, aber das ist auch gar nicht so wichtig.»

Superbike-WM 2020, Stand nach Phillip Island: