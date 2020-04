Carlos Checa (47) kämpft aktiv gegen das Coronavirus

Laut der Johns Hopkins University hat in Europa Spanien die höchste Zahl an Corona-Infektionen. Für Haudegen Carlos Checa ist das ein Grund, sich persönlich im Kampf gegen das neuartige Virus zu engagieren.

Noch immer ist Carlos Checa der letzte Ducati-Weltmeister in der Superbike-WM. Der Spanier räumte 2011 mit der 1098R den Titel ab. Am 19. Oktober 2013 erklärte Checa seinen Rücktritt vom aktiven Rennsport. Der beliebte Checa blieb Ducati als Marken-Botschafter treu und absolviert hin und wieder Testfahrten.

Über 172.000 Infizierte und mehr als 18.000 Tote – in Europa ist nur Italien noch stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen, als Spanien. Die Maßnahmen der spanischen Regierung zur Eindämmung der heimtückischen Lungenkrankheit waren drastisch, was sich in sinkenden Infektionszahlen auswirkte. Am Kampf beteiligt gegen das neuartige Virus war und ist auch Carlos Checa.

Der 47-Jährige verteilt Schutzausrüstung an Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen. «Wir müssen die Menschen, die sich in dieser Situation um unsere Gesundheit kümmern, unterstützen», erklärte Checa seine Motivation.