Michael vd Mark (Yamaha) bekommt 2021 zwei Heimrennen

Ob das Superbike-Meeting in Assen im August wirklich stattfinden wird, kann Michael vd Mark niemand garantieren. Dafür kann sich der Niederländer im Jahr 2021 über gleich zwei Heimrennen freuen – in Indonesien.

Geboren wurde Michael van der Mark in der Käsestadt Gouda, der 27-Jährige ist aber bekennender Liebhaber asiatischer Speisen. Vor allem indonesisches Essen hat es dem Supersport-Weltmeister von 2014 angetan, denn der Pata Yamaha-Werkspilot hat auch dort seine Wurzeln!



Der Grund ist simpel. «Meine Großmutter stammt aus Ambon, meine Mutter ist halb indonesisch», verriet der stets gut gebräunte van der Mark. «In meinen Adern fließt also auch indonesisches Blut. Deshalb mag ich wohl auch so gerne das Essen von dort.»

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist der Kalender der Superbike-WM 2020 im Fluss, das Heimrennen von van der Mark in Assen wurde vom April in den August verlegt. Ob es dabei bleibt, ist nach den jüngsten Entwicklungen ungewiss. Denn die Dorna plant für MotoGP und SBK-WM eine kompakte Saison auf möglichst vielen identischen Pisten. Am ersten Wochenende sollen die Prototypen fahren, am Wochenende danach die Weltmeisterschaft mit käuflichen Motorrädern.



Aber der Yamaha-Werkspilot kann sich mit den Aussichten für 2021 trösten. Wenn Covid-19 durch einen wirksamen Impfstoff hoffentlich kein Thema mehr sein wird, ist neben Assen (Vertrag bis 2022) auch das Debüt der im Bau befindlichen Rennstrecke auf der Insel Lombok vorgesehen.

Zur Info: Indonesien ist ein Inselstaat mit über 17.000 (!) kleineren und größeren Inseln. Die Einwohnerzahl des muslimisch geprägten Landes wächst stetig und beträgt nach Schätzungen etwa 260 Millionen und viele davon sind eingefleischte Motorsport-Fans. Seit van der Mark seine Herkunft bekannt machte, steht der Superbike-Pilot auf der Hitliste der indonesischen Fans ganz weit oben.

Kalender Superbike-WM 2020, Stand 7. Mai:

28.02.–01.03. Phillip Island/Australien

03.07.–05.07. Donington Park/Großbritannien

31.07.–02.08. Jerez/Spanien

21.08.–23.08. Assen/Niederlande

28.08.–30.08. Aragon/Spanien

04.09.–06.09. Portimão/Portugal

18.09.–20.09. Cataluñya/Spanien

02.10.–04.10. Magny-Cours/Frankreich

09.10.–11.10. San Juan/Argentinien

06.11.–08.11. Misano/Italien



Abgesagt: Imola/Italien, Oschersleben/Deutschland



Ohne Termin: Losail/Katar