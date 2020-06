Danilo Petrucci: Ducati bestätigt Superbike-Angebot

Wohin verschlägt es Danilo Petrucci nach der MotoGP-Saison 2020? Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti legt dem Italiener einen Wechsel in die Superbike-WM ans Herz.

Früher als sonst beginnt in der Superbike-WM der Vertragspoker für die nächste Saison. Obwohl erst ein Meeting gefahren wurde, bestätigte Kawasaki bereits Alex Lowes für 2021. Und bei Aruba Ducati kündigt sich ebenfalls eine Änderung an: Dort könnte Danilo Petrucci den Platz von Chaz Davies übernehmen.

Die Absicht von Ducati ist, in der MotoGP-WM 2021 mit dem Duo Miller/Dovizioso anzutreten. Für Petrucci ist in der Königsklasse im Werksteam kein Platz mehr, aber der Italiener soll ein Ducati-Pilot bleiben.



«Wir haben Danilo mitgeteilt, dass wir für das MotoGP-Werksteam Dovizioso und Miller bevorzugen. Allerdings haben wir mit Dovizioso noch keine Einigung erzielt», sagte Sportdirektor Paolo Ciabatti bei GPOne. «Ducati möchte Danilo halten und wir sagten ihm, er solle die Superbike-WM in Betracht ziehen. Das liegt auch daran, dass wir ihn als Person sehr schätzen.»

Petrucci-Manager Alberto Vergani sucht für seinen Schützling eine andere Möglichkeit in der MotoGP-Klasse, schloss einen Wechsel in die seriennahe Weltmeisterschaft aber nicht kategorisch aus.



«Diese Option muss Danilo als interessant ansehen», ergänzte Ciabatti. «Und natürlich muss man vorher auch mit dem Aruba-Teamchef Cecconi darüber sprechen. Damit ist grundsätzlich aber nicht gemeint, dass Davies nicht mehr Teil der Ducati-Familie sein wird!»



In der Superbike-WM gibt es mehrere Ducati-Teams: Neben dem Aruba-Werksteam sind Barni Racing und Go Eleven permanente Teilnehmer, Motocorsa und Brixx wollen es werden.