Ducati-Stuhl von Davies wackelt: Kommt MotoGP-Pilot?

Obwohl die MotoGP noch kein Rennen gefahren ist und in der Superbike-WM erst ein Meeting absolviert wurde, beginnt sich das Fahrerkarussell zu drehen. Bei Aruba Ducati könnte es für 2021 eine Änderung geben.

Eher notgedrungen hatte Ducati BSB-Pilot Scott Redding als Nachfolger des im Winter 2019 überraschend zu Honda gewechselten Alvaro Bautista ins Superbike-Werksteam befördert. Der Brite überzeugte aber mit einer sehr schnellen Anpassung und stellte beim Saisonauftakt auf Phillip Island Ende Februar seinen Teamkollegen Chaz Davies klar in den Schatten – so wie Bautista ein Jahr zuvor.



Davies fährt bereits seit 2014 für Ducati und wurde mit der Panigale R 2015, 2017 und 2018 Vizeweltmeister. Aber seit Einführung der Panigale V4R vor einem Jahr kommt der Waliser nicht in Schwung und wurde nur WM-Sechster (1x Sieg, 10x Top-3).

Am Mittwoch bestätigte Ducati, dass Pramac-Fahrer Jack Miller ab 2021 in das Ducati-MotoGP-Werksteam befördert wird. Dort wird er aller Voraussicht nach den Platz von Danilo Petrucci übernehmen.



Dies bestätigte nun auch Petrucci-Manager Alberto Vergani: «Im Moment ist Danilo aus dem Ducati-Projekt in der MotoGP-WM ausgeschieden. Ducati hat entschieden, auf einen Fahrer wie Miller zu setzen, der seit einiger Zeit ein Liebling von Dall’Igna ist, und für Danilo ist im Werksteam kein Platz mehr», seufzte der Italiener im Gespräch mit GPOne.



Petrucci sagte erst kürzlich, dass er sich einen Wechsel in der Superbike-WM vorstellen kann. Der 29-Jährige kennt das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft bestens: 2011 wurde er mit dem Barni-Team Vize der Superstock-1000!

«Wie ich mehrmals gelesen haben, könnte Ducati ihn in der Superbike-WM bei Aruba unterbringen, wir wägen das ab», verriet Vergani. «Gleichzeitig habe ich Gespräche mit Aprilia begonnen, aber im Moment gibt es noch nichts Konkretes. Viel hängt davon ab, was Iannone 2021 macht und wie sich die Situation mit seiner Sperre entwickelt. Aprilia ist sicherlich ein Werk, das in der WM große Ambitionen verfolgt, daher könnte es eine Chance sein. Aber wie gesagt, es ist aktuell nichts Konkretes, auch weil Aprilia schon zwei Fahrer hat.»



Ob ein Platz bei Aprilia in der MotoGP attraktiver ist als das siegfähige Ducati-Paket in der Superbike-WM? Wie Bautista, der 2019 stolze 16 Laufsiege mit der V4R erzielte, ist Petrucci eine schnelle Gewöhnung an der V4-Superbike aus Bologna zuzutrauen.