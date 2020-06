Johann Zarco: Verblüffende Rundenzeit mit Ducati V4S

Johann Zarco in Barcelona auf einer Ducati Panigale V4S

Zum ersten Mal während der Corona-Pandemie konnte GP-Star Johann Zarco auf der Rennstrecke trainieren. In Barcelona quetschte der Franzose eine erstaunliche Rundenzeit aus einer Ducati Panigale V4S.

Schritt für Schritt werden die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert und das ermöglicht Profi-Rennfahrern auch wieder das Training auf der Rennstrecke.



Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya konnte neben Supersport-300-Pilotin Ana Carrasco auch MotoGP-Ass Johann Zarco flotte Runden drehen.

Während die Spanierin ihr Einsatzmotorrad von Kawasaki zur Verfügung hatte, nahm der Franzose auf einer serienmäßigen Ducati Panigale V4S Platz. Hauptberuflich pilotiert Zarco bei Avintia eine Ducati GP19.



Mit einem breiten Grinsen im Gesicht stieg der 29-Jährige von dem Superbike. «Ich bin glücklich. Dieses Motorrad ist sehr schnell», zeigte sich Zarco gegenüber motorsport.com überrascht. «Es tat gut, nach vier Monaten endlich wieder mit 300 km/h über die Piste zu preschen. Die Ducati ist die Königin unter den Straßenmotorrädern.»

In Zahlen: Zarco wurde auf der V4S mit 1:47 min gestoppt – nur sieben Sekunden langsamer als der aktuelle Rundenrekord von Jorge Lorenzo in der MotoGP-Saison 2018 mit der Ducati GP18 in 1:40,021 min!